Масштабна повітряна атака: додалася загроза пусків ракет з Ту-95МС та "Орєшніка"
Масштабна повітряна атака: додалася загроза пусків ракет з Ту-95МС та "Орєшніка"

Комбінований удар? Шість бомбардувальників Ту-95МС вийшли на бойовий курс, а дрони тримають напрямок на Київщину

15 квітня 2026, 14:36
Недилько Ксения

Україна опинилася під загрозою масштабної повітряної атаки. Ситуація напружена як через масовану атаку дронів, так і через активність стратегічної авіації ворога.

Масштабна повітряна атака: додалася загроза пусків ракет з Ту-95МС та "Орєшніка"

За даними моніторингових груп, з аеродрому "Оленья" піднялися в небо російські ракетоносії. Повідомляється, що "є інформація про виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС". Аналітики прогнозують, що якщо виліт бойовий, то літаки досягнуть районів Саратовської області приблизно о 17:30, а Каспію — о 18:30.

Паралельно з цим під серйозним ударом перебуває центр країни. Особливу небезпеку фіксують для мешканців столиці: "Київ та столичний регіон – особлива увага! Шахеди з усіх напрямків рухаються в ваш бік".

Зазначається, що безпілотники здійснюють складний маневр, прямуючи до мети "транзитом через південні та північно-східні області".

Жителям столиці та області, а також інших регіонів за маршрутом руху ворожих цілей, рекомендується негайно знайти безпечне місце. Будьте уважні до повідомлень офіційних джерел та Повітряних сил.

Також монітори повідомляють, що є загроза застосування "Орєшніка": над Капустиним Яром закрито повітряний простір у період з 09:00 по 19:00 щоденно з 15 по 17 квітня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі вже підтверджено масові старти дронів-камікадзе типу "Герань" та "Гербера" з різних локацій. Пуски зафіксовано одразу з шести напрямків: "з Криму, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, Курська, Брянська та Орла". Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що "шахеди" групами заходять через Сумську та Миколаївську області.

Військові та аналітики закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях, оскільки велика кількість груп безпілотників уже рухається в бік українських міст.



