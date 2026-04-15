Масштабная воздушная атака: добавилась угроза пусков ракет с Ту-95МС и "Орешника"

Украина очутилась под угрозой масштабной воздушной атаки. Ситуация напряжена как из-за массированной атаки дронов, так и из-за активности стратегической авиации врага.

Иллюстративное фото

По данным мониторинговых групп, с аэродрома "Оленья" поднялись в небо российские ракетоносители. Сообщается, что "есть информация о вылете 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС". Аналитики прогнозируют, что если вил и боевой, то самолеты достигнут районов Саратовской области примерно в 17:30, а Каспия — в 18:30.

Параллельно этому под серьезным ударом находится центр страны. Особую опасность фиксируют для жителей столицы: "Киев и столичный регион – особое внимание! Шахеды со всех направлений двигаются в вашу сторону".

Отмечается, что беспилотники совершают сложный маневр, направляясь к цели "транзитом через южные и северо-восточные области".

Жителям столицы и области, а также других регионов по маршруту движения враждебных целей рекомендуется незамедлительно найти безопасное место. Будьте внимательны к сообщениям официальных источников и воздушных сил.

Также мониторы сообщают, что есть угроза применения "Орешника": над Капустиным Яром закрыто воздушное пространство в период с 09:00 до 19:00 ежедневно с 15 по 17 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сейчас уже подтверждены массовые старты дронов-камикадзе типа "Герань" и "Гербера" из разных локаций. Пуски зафиксированы сразу из шести направлений: "из Крыма, Приморско-Ахтарского, Миллерово, Курска, Брянска и Орла". Воздушные Силы ВСУ сообщают, что "шахеды" группами заходят через Сумскую и Николаевскую области.

Военные и аналитики призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях, поскольку множество групп беспилотников уже движется в сторону украинских городов.