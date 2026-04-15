БпЛА масовано заходять через кордон з шести напрямків: Україна готується до надважкої повітряної атаки

Ситуація в повітряному просторі України залишається вкрай напруженою. За даними моніторингових груп, протягом поточної доби Росія готується до масштабної атаки, задіявши рекордну кількість техніки. Повідомляється, що "рф може застосувати до 700 БПЛА", основною метою яких є перевантаження системи протиповітряної оборони перед імовірним ракетним обстрілом.

Загроза посилюється критичним станом українського щита. Президент Володимир Зеленський зазначив, що країна відчуває гостру нестачу західних комплексів захисту. За його словами, "зараз Україна перебуває у такому дефіциті Patriot, що гірше вже не може бути", через що майбутня атака ризикує стати надзвичайно складною для відбиття.

Наразі вже підтверджено масові старти дронів-камікадзе типу "Герань" та "Гербера" з різних локацій. Пуски зафіксовано одразу з шести напрямків: "з Криму, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, Курська, Брянська та Орла". Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що "шахеди" групами заходять через Сумську та Миколаївську області.

Військові та аналітики закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях, оскільки велика кількість груп безпілотників уже рухається в бік українських міст.

протягом поточного тижня зберігається ризик масштабної ракетно-дронової атаки з боку російських військ. За наявними оцінками моніторингових каналів, найбільша загроза може припасти на нічні години 16 або 17 квітня, коли противник здатний здійснити комбінований удар по різних регіонах України.