logo_ukra

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

НОВИНИ

БпЛА масовано заходять через кордон з шести напрямків: Україна готується до надважкої повітряної атаки

«Дефіцит Patriot досяг критичної межі»: Зеленський та монітори попереджають про загрозу масштабного удару

15 квітня 2026, 13:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуація в повітряному просторі України залишається вкрай напруженою. За даними моніторингових груп, протягом поточної доби Росія готується до масштабної атаки, задіявши рекордну кількість техніки. Повідомляється, що "рф може застосувати до 700 БПЛА", основною метою яких є перевантаження системи протиповітряної оборони перед імовірним ракетним обстрілом.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Загроза посилюється критичним станом українського щита. Президент Володимир Зеленський зазначив, що країна відчуває гостру нестачу західних комплексів захисту. За його словами, "зараз Україна перебуває у такому дефіциті Patriot, що гірше вже не може бути", через що майбутня атака ризикує стати надзвичайно складною для відбиття.

Наразі вже підтверджено масові старти дронів-камікадзе типу "Герань" та "Гербера" з різних локацій. Пуски зафіксовано одразу з шести напрямків: "з Криму, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, Курська, Брянська та Орла". Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що "шахеди" групами заходять через Сумську та Миколаївську області.

Військові та аналітики закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях, оскільки велика кількість груп безпілотників уже рухається в бік українських міст.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом поточного тижня зберігається ризик масштабної ракетно-дронової атаки з боку російських військ. За наявними оцінками моніторингових каналів, найбільша загроза може припасти на нічні години 16 або 17 квітня, коли противник здатний здійснити комбінований удар по різних регіонах України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини