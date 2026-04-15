БпЛА массированно заходят через границу из шести направлений: Украина готовится к сверхтяжелой воздушной атаке

Ситуация в воздушном пространстве Украины остается очень напряженной. По данным мониторинговых групп, в течение текущих суток Россия готовится к масштабной атаке, задействовав рекордное количество техники. Сообщается, что "рф может применить до 700 БПЛА", основной целью которых является перегрузка системы противовоздушной обороны перед вероятным ракетным обстрелом.

Угроза усугубляется критическим состоянием украинского щита. Президент Владимир Зеленский отметил, что страна испытывает острую нехватку западных комплексов защиты. По его словам, сейчас Украина находится в таком дефиците Patriot, что хуже уже не может быть, из-за чего предстоящая атака рискует стать чрезвычайно сложной для отражения.

Уже подтверждены массовые старты дронов-камикадзе типа "Герань" и "Гербера" с разных локаций. Пуски зафиксированы сразу из шести направлений: "из Крыма, Приморско-Ахтарского, Миллерово, Курска, Брянска и Орла". Воздушные Силы ВСУ сообщают, что "шахеды" группами заходят через Сумскую и Николаевскую области.

Военные и аналитики призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях, поскольку множество групп беспилотников уже движется в сторону украинских городов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в течение текущей недели сохраняется риск масштабной ракетно-дроновой атаки со стороны российских войск. По имеющимся оценкам мониторинговых каналов, наибольшая угроза может прийтись на ночные часы 16 или 17 апреля, когда противник способен нанести комбинированный удар по разным регионам Украины.