Майже тисячу дронів і сотня ракет: РФ незабаром нещадно атакує Україну
Майже тисячу дронів і сотня ракет: РФ незабаром нещадно атакує Україну

Сьогодні росія може використати до 700 безпілотників, щоб перевантажити українську ППО перед подальшим ракетним ударом

15 квітня 2026, 11:50
Клименко Елена

Протягом поточного тижня зберігається ризик масштабної ракетно-дронової атаки з боку російських військ. За наявними оцінками моніторингових каналів, найбільша загроза може припасти на нічні години 16 або 17 квітня, коли противник здатний здійснити комбінований удар по різних регіонах України.

Ймовірно, для реалізації атаки ворог може залучити стратегічну та тактичну авіацію, а також ракетні комплекси різного базування. Серед можливих носіїв розглядаються до шести літаків Ту-95МС і два Ту-160, які можуть бути використані для запуску крилатих ракет. Додатково не виключається застосування до 16 ракет морського базування типу "Калібр", а також до 20 балістичних ракет "Іскандер-М".

Окрему небезпеку становить можливе використання МіГ-31К, здатних нести гіперзвукові ракети, а також крилатих ракет "Іскандер-К" і морських гіперзвукових комплексів типу "Циркон".  

Потенційними цілями атаки називають низку регіонів, зокрема Львівську, Кіровоградську, Полтавську, Івано-Франківську, Черкаську, Житомирську та Київську області. Основний акцент противник може зробити на об’єктах критичної інфраструктури — енергетичних системах, логістичних вузлах, газових родовищах і системах водопостачання.

Фахівці наголошують, що подібні дії можуть бути спрямовані на одночасне ураження військових та цивільних об’єктів із метою дестабілізації ситуації в тилу та створення додаткового навантаження на енергетичну систему країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує курс на досягнення справедливого миру, поєднуючи дипломатичні зусилля з міжнародними партнерами та зміцненням обороноздатності. Водночас російська сторона не демонструє готовності до припинення агресії, тому для Києва залишається актуальним лише один реалістичний і прийнятний сценарій завершення війни. Про це заявив Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та колишній командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

 



Новини

Всі новини