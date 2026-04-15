Майже тисячу дронів і сотня ракет: РФ незабаром нещадно атакує Україну

Протягом поточного тижня зберігається ризик масштабної ракетно-дронової атаки з боку російських військ. За наявними оцінками моніторингових каналів, найбільша загроза може припасти на нічні години 16 або 17 квітня, коли противник здатний здійснити комбінований удар по різних регіонах України.

Фото: з відкритих джерел

Ймовірно, для реалізації атаки ворог може залучити стратегічну та тактичну авіацію, а також ракетні комплекси різного базування. Серед можливих носіїв розглядаються до шести літаків Ту-95МС і два Ту-160, які можуть бути використані для запуску крилатих ракет. Додатково не виключається застосування до 16 ракет морського базування типу "Калібр", а також до 20 балістичних ракет "Іскандер-М".

Окрему небезпеку становить можливе використання МіГ-31К, здатних нести гіперзвукові ракети, а також крилатих ракет "Іскандер-К" і морських гіперзвукових комплексів типу "Циркон".

Потенційними цілями атаки називають низку регіонів, зокрема Львівську, Кіровоградську, Полтавську, Івано-Франківську, Черкаську, Житомирську та Київську області. Основний акцент противник може зробити на об’єктах критичної інфраструктури — енергетичних системах, логістичних вузлах, газових родовищах і системах водопостачання.

Фахівці наголошують, що подібні дії можуть бути спрямовані на одночасне ураження військових та цивільних об’єктів із метою дестабілізації ситуації в тилу та створення додаткового навантаження на енергетичну систему країни.

