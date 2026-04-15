Закінчення війни в Україні: у ЗСУ вразили заявою про єдиний чесний сценарій

Україна продовжує курс на досягнення справедливого миру, поєднуючи дипломатичні зусилля з міжнародними партнерами та зміцненням обороноздатності. Водночас російська сторона не демонструє готовності до припинення агресії, тому для Києва залишається актуальним лише один реалістичний і прийнятний сценарій завершення війни. Про це заявив Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та колишній командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

Він підкреслив, що ключовим завданням України є створення умов, за яких противник буде змушений припинити бойові дії, відмовитися від своїх військових планів і піти на політико-правове врегулювання конфлікту.

За його словами, найбільш прагматичний варіант розвитку подій полягає у формуванні стабільної лінії оборони, подібної до режиму Операції об’єднаних сил, що діяла до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Такий формат фактично означав би стабілізацію фронту та перехід до контрольованого протистояння без активного просування ворога.

Військовий наголошує, що реалізація подібного сценарію можлива лише за умови комплексного застосування військових, економічних і дипломатичних інструментів тиску на Росію. Саме поєднання цих факторів може змусити агресора вивести війська та погодитися на справедливі умови врегулювання.

Окремо він зазначив, що мінімально прийнятним результатом для України є відновлення контролю над Херсонською та Запорізькою областями. Повернення Донецької та Луганської областей він назвав стратегічною метою, яка потребує більше часу та додаткових зусиль.

