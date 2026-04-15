Окончание войны в Украине: в ВСУ поразили заявлением о едином честном сценарии

Украина продолжает курс на достижение справедливого мира, объединяя дипломатические усилия с международными партнерами и укреплением обороноспособности. В то же время, российская сторона не демонстрирует готовности к прекращению агрессии, поэтому для Киева остается актуальным лишь один реалистичный и приемлемый сценарий завершения войны. Об этом заявил Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и бывший командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

Он подчеркнул, что ключевой задачей Украины является создание условий, при которых противник вынужден будет прекратить боевые действия, отказаться от своих военных планов и пойти на политико-правовое урегулирование конфликта.

По его словам, наиболее прагматичный вариант развития событий заключается в формировании стабильной линии обороны, подобной режиму Операции объединенных сил, действовавшей до полномасштабного вторжения в 2022 году. Такой формат означал бы стабилизацию фронта и переход к контролируемому противостоянию без активного продвижения врага.

Военный отмечает, что реализация подобного сценария возможна только при комплексном применении военных, экономических и дипломатических инструментов давления на Россию. Именно соединение этих факторов может вынудить агрессора вывести войска и согласиться на справедливые условия урегулирования.

Отдельно он отметил, что минимально приемлемым результатом для Украины возобновление контроля над Херсонской и Запорожской областями. Возвращение Донецкой и Луганской областей он назвал стратегической целью, требующей больше времени и дополнительных усилий.

Портал "Комментарии" уже писал, что европейские государства активизировали работу над резервным сценарием в рамках НАТО на случай, если США сократят свое присутствие в Альянсе или даже полностью из него выйдут. Такое развитие событий рассматривается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и сомнений в стабильности американских гарантий безопасности для Европы.