В течение текущей недели сохраняется риск масштабной ракетно-дроновой атаки со стороны российских войск. По имеющимся оценкам мониторинговых каналов, наибольшая угроза может прийтись на ночные часы 16 или 17 апреля, когда противник способен нанести комбинированный удар по разным регионам Украины.

Вероятно, для реализации атаки враг может привлечь стратегическую и тактическую авиацию, а также ракетные комплексы разного базирования. Среди возможных носителей рассматриваются до шести самолетов Ту-95МС и два Ту-160, которые могут использоваться для запуска крылатых ракет. Дополнительно не исключается применение к 16 ракетам морского базирования типа "Калибр", а также к 20 баллистическим ракетам "Искандер-М".

Отдельную опасность представляет возможное использование МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты, а также крылатых ракет "Искандер-К" и морских гиперзвуковых комплексов типа "Циркон".

Потенциальными целями атаки называют ряд регионов, в частности, Львовскую, Кировоградскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Житомирскую и Киевскую области. Основной акцент противник может сделать на объектах критической инфраструктуры – энергетических системах, логистических узлах, газовых месторождениях и системах водоснабжения.

Специалисты отмечают, что подобные действия могут быть направлены на одновременное поражение военных и гражданских объектов с целью дестабилизации ситуации в тылу и создания дополнительной нагрузки на энергетическую систему страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает курс на достижение справедливого мира, совмещая дипломатические усилия с международными партнерами и укреплением обороноспособности. В то же время, российская сторона не демонстрирует готовности к прекращению агрессии, поэтому для Киева остается актуальным лишь один реалистичный и приемлемый сценарий завершения войны. Об этом заявил Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и бывший командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.