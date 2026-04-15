Отступать некуда: нардепы о новой тактике Путина против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сегодня российские войска держат украинцев в напряжении – были пуски большого количества ударных дронов, имитационные пуски крылатых ракет бортами стратегической авиации. Ближе к вечеру враг совершил пуски "Калибров" и новые пуски или имитационные с самолетов. Даже предупреждали об угрозе применения "Орешника".
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский отметил, судя по сообщениям мониторинговых каналов, предстоит непростой вечер для всей нашей страны.
Относительно не дать себя запугать народный депутат заметил, что врагу это не удалось за четыре года, не удастся и сегодня.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска в начале апреля завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупредили, что в планах Кремля снова применить их "супер ракету Орешник". Портал спросил у искусственного интеллекта, насколько высок процент использования этого оружия.
Чат-боты, на основе информации в сети интернет, спрогнозировали вероятность применения "Орешника". В заключении прогнозы чат-ботов несколько разошлись – от 60% до низкой вероятности запуска по Украине ракеты "Орешник". В целом отмечалось, что Путин использует "супероружие" для давления и запугиваний.