Отступать некуда: нардепы о новой тактике Путина против Украины

Сегодня российские войска держат украинцев в напряжении – были пуски большого количества ударных дронов, имитационные пуски крылатых ракет бортами стратегической авиации. Ближе к вечеру враг совершил пуски "Калибров" и новые пуски или имитационные с самолетов. Даже предупреждали об угрозе применения "Орешника".

Народный депутат Максим Бужанский отметил, судя по сообщениям мониторинговых каналов, предстоит непростой вечер для всей нашей страны.

"РФ должно было пытаться нас убить, она явно намерена нас запугать, отсюда атака не ночью, когда все спят, а вечером, когда все напряженно следят за новостями. Не дайте себя убить, вот то, что хотелось бы сказать каждому, будьте в тех местах, которые считаете безопасными, если такая возможность есть", — дал совет гражданам политик.

Относительно не дать себя запугать народный депутат заметил, что врагу это не удалось за четыре года, не удастся и сегодня.

"Нет смысла бояться, когда отступать некуда", — подытожил нардеп.

