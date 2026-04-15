Главная Новости Общество Война с Россией Отступать некуда: нардепы о новой тактике Путина против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Отступать некуда: нардепы о новой тактике Путина против Украины

Народный депутат Бужанский отметил, что России не удастся запугать украинцев

15 апреля 2026, 19:46
Кречмаровская Наталия

Сегодня российские войска держат украинцев в напряжении – были пуски большого количества ударных дронов, имитационные пуски крылатых ракет бортами стратегической авиации. Ближе к вечеру враг совершил пуски "Калибров" и новые пуски или имитационные с самолетов. Даже предупреждали об угрозе применения "Орешника".

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, судя по сообщениям мониторинговых каналов, предстоит непростой вечер для всей нашей страны.

"РФ должно было пытаться нас убить, она явно намерена нас запугать, отсюда атака не ночью, когда все спят, а вечером, когда все напряженно следят за новостями. Не дайте себя убить, вот то, что хотелось бы сказать каждому, будьте в тех местах, которые считаете безопасными, если такая возможность есть", — дал совет гражданам политик.

Относительно не дать себя запугать народный депутат заметил, что врагу это не удалось за четыре года, не удастся и сегодня.

"Нет смысла бояться, когда отступать некуда", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска в начале апреля завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупредили, что в планах Кремля снова применить их "супер ракету Орешник". Портал спросил у искусственного интеллекта, насколько высок процент использования этого оружия.

Чат-боты, на основе информации в сети интернет, спрогнозировали вероятность применения "Орешника". В заключении прогнозы чат-ботов несколько разошлись – от 60% до низкой вероятности запуска по Украине ракеты "Орешник". В целом отмечалось, что Путин использует "супероружие" для давления и запугиваний.



Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/20954
