Відстрочка під загрозою: у студентів 25+ можуть бути проблеми з 1 вересня

В Україні планують посилити контроль за студентами віком від 25 років, щоб запобігати випадкам фіктивного навчання заради отримання відстрочки від мобілізації. Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко наголошує, що вступ до університету має передусім означати реальне навчання.

У МОН посилюють контроль для боротьби з фіктивним навчанням. Фото з відкритих джерел

Андрій Бутенко заявив, що наразі чиновники не фіксують значного зростання кількості абітурієнтів віком від 25 років. Окремі випадки вступу старших абітурієнтів є, однак вони складають НМТ та вступають до закладів вищої освіти відповідно до встановлених правил.

Водночас у МОН визнають проблему використання навчання як формального способу уникнути мобілізації.

"Мета перебування особи в університеті — навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне", — заявив Бутенко.

Таким чином, увага держави буде зосереджена не стільки на самому факті вступу після 25 років, скільки на тому, чи дійсно людина навчається. Посилення перевірок може стосуватися відвідування занять, виконання навчальних вимог та інших ознак реального освітнього процесу.

Нагадаємо, що законодавство України передбачає можливість отримання відстрочки від мобілізації для певних категорій студентів. Зокрема, йдеться про осіб, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий, за умови відповідності встановленим вимогам.

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