У Раді хочуть зайнятися двома мільйонами ухилянтів: чому знову провалюється мобілізація

Питання військового обліку вкрай важливе. І дуже дивно, що на п'ятий рік війни народний депутат Олександр Федієнко, який безпосередньо входить в Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, про це не знає. Таку думку висловив голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Я вже неодноразово говорив, що, на жаль, і ми це бачимо на прикладі, що у нас навіть правила бронювання не діють кожні три місяці у тому самому вигляді, в якому вони діяли три місяці тому", – зазначив адвокат.

За його словами, їх кожен раз змінюють, і все це робиться виключно тільки в ручному режимі, що, в принципі, свідчить про єдине, а саме – про абсолютну некомпетентність осіб, які займаються військовим обліком і питанням мобілізації.

Що стосується ніби, що два мільйони осіб випало з поля зору ТЦК, то, на думку Ростислава Кравця, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і, насправді, вкидається у суспільство виключно для того, щоб виправити свою повну некомпетентність в питаннях мобілізації.

"Тому що ці два мільйони осіб не можуть ховатись по погрібах чи квартирах. Вони у будь-якому випадку існують у відповідних реєстрах. І саме в реєстрі виборців, до якого надано доступ ТЦК і відповідно до якого в більшості випадків і здійснюється питання, пов'язані з повідомленням про необхідність з'явитися з ТЦК для уточнення даних. Тому говорити в принципі про ухилення від мобілізації – це абсолютно некомпетентна заява. Адже ухилення від мобілізації може бути тільки у тому випадку, якщо особу хотіли мобілізувати, а, якщо особу не хотіли мобілізувати, то про які ухилення від мобілізації можна говорити? Можна якраз і говорити про повну некомпетентність осіб, які відповідають за питання мобілізації, військового обліку", – зазначив експерт.

Він наголошує, для того, щоб все це зробити, треба просто наводити лад дійсно в питаннях військового обліку. І цим повинні займатися саме фахівці, а не тимчасові особи, які приходять і намагаються продемонструвати, що вони краще за своїх попередників.

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