У Раді хочуть зайнятися двома мільйонами ухилянтів: чому знову провалюється мобілізація

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Кравцев Сергей
Питання військового обліку вкрай важливе. І дуже дивно, що на п'ятий рік війни народний депутат Олександр Федієнко, який безпосередньо входить в Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, про це не знає. Таку думку висловив голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець.
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
За його словами, їх кожен раз змінюють, і все це робиться виключно тільки в ручному режимі, що, в принципі, свідчить про єдине, а саме – про абсолютну некомпетентність осіб, які займаються військовим обліком і питанням мобілізації.
Що стосується ніби, що два мільйони осіб випало з поля зору ТЦК, то, на думку Ростислава Кравця, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і, насправді, вкидається у суспільство виключно для того, щоб виправити свою повну некомпетентність в питаннях мобілізації.
Він наголошує, для того, щоб все це зробити, треба просто наводити лад дійсно в питаннях військового обліку. І цим повинні займатися саме фахівці, а не тимчасові особи, які приходять і намагаються продемонструвати, що вони краще за своїх попередників.
Також видання "Коментарі" повідомляло – нові відстрочки від мобілізації: в Раді розповіли, які зміни будуть у 2026 році.