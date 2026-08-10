В Раде хотят заняться двумя миллионами уклонистов: почему снова проваливается мобилизация

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Кравцев Сергей
Вопрос военного учета очень важен. И очень странно, что на пятый год войны народный депутат Александр Федиенко, который непосредственно входит в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, об этом не знает. Такое мнение высказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, их каждый раз меняют, и все это делается исключительно только в ручном режиме, что, в принципе, свидетельствует о едином, а именно об абсолютной некомпетентности лиц, занимающихся военным учетом и вопросом мобилизации.
Что касается будто, что два миллиона человек выпало из поля зрения ТЦК, то, по мнению Ростислава Кравца, эта информация совершенно не соответствует действительности и, по сути, вбрасывается в общество исключительно для того, чтобы исправить свою полную некомпетентность в вопросах мобилизации.
Он подчеркивает, чтобы все это сделать, нужно просто наводить порядок действительно в вопросах военного учета. И этим должны заниматься именно специалисты, а не временные лица, которые приходят и пытаются продемонстрировать, что они лучше своих предшественников.
Также издание "Комментарии" сообщало — новые отсрочки от мобилизации: в Раде рассказали, какие изменения будут в 2026 году.