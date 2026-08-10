В Раде хотят заняться двумя миллионами уклонистов: почему снова проваливается мобилизация

Вопрос военного учета очень важен. И очень странно, что на пятый год войны народный депутат Александр Федиенко, который непосредственно входит в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, об этом не знает. Такое мнение высказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, и мы это видим на примере, что у нас даже правила бронирования не действуют каждые три месяца в том же виде, в каком они действовали три месяца назад", – отметил адвокат.

По его словам, их каждый раз меняют, и все это делается исключительно только в ручном режиме, что, в принципе, свидетельствует о едином, а именно об абсолютной некомпетентности лиц, занимающихся военным учетом и вопросом мобилизации.

Что касается будто, что два миллиона человек выпало из поля зрения ТЦК, то, по мнению Ростислава Кравца, эта информация совершенно не соответствует действительности и, по сути, вбрасывается в общество исключительно для того, чтобы исправить свою полную некомпетентность в вопросах мобилизации.

"Потому что эти два миллиона человек не могут прятаться по погребам или квартирам. Они в любом случае существуют в соответствующих реестрах. И именно в реестре избирателей, к которому предоставлен доступ ТЦК и в соответствии с которым в большинстве случаев и осуществляется вопросы, связанные с уведомлением о необходимости явиться из ТЦК для уточнения данных. Поэтому говорить в принципе об уклонении от мобилизации – абсолютно некомпетентное заявление. Ведь уклонение от мобилизации может быть только в том случае, если личность хотели мобилизовать, а если личность не хотели мобилизовать, то о каких уклонениях от мобилизации можно говорить? Можно как раз и говорить о полной некомпетентности лиц, отвечающих за вопросы мобилизации, военного учета", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, чтобы все это сделать, нужно просто наводить порядок действительно в вопросах военного учета. И этим должны заниматься именно специалисты, а не временные лица, которые приходят и пытаются продемонстрировать, что они лучше своих предшественников.

Также издание "Комментарии" сообщало — новые отсрочки от мобилизации: в Раде рассказали, какие изменения будут в 2026 году.



