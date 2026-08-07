Нові відстрочки від мобілізації: в Раді розповіли, які зміни будуть у 2026 році

Українське суспільство пропонує владі переглянути умови надання відстрочок та бронювань від мобілізації. Так уже зареєстровані електронні петиції з ініціативою скасувати відстрочку для багатодітних чоловіків та бронювання для артистів. Народна депутатка Ірина Фриз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, які зміни у наданні відстрочок та бронювання від мобілізації у 2026 році розглядатиме Верховна Рада.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Політик пояснила, що Верховна Рада періодично голосує точкові законопроєкти, які стосуються змін у системі мобілізації. Наприклад, цьогоріч нарешті ухвалено проєкт закону щодо надання відстрочки на 12 місяців для молоді, яка пішла служити за контрактами "18–24". Це частина законодавчої роботи, яка не є комплексною реформою, але впливає на мотивацію добровольців.

“Наразі ми очікуємо на внесення урядом пропозицій щодо закріплення на рівні закону обіцяної відстрочки для тих, хто підписав нові експериментальні контракти Міноборони, запроваджені в рамках військової реформи в червні цього року”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, відповідно до постанови Кабміну, цій категорії військовослужбовців обіцяли відстрочки після завершення строку відповідних контрактів. Однак, уточнила Ірина Фриз, відстрочку можна реалізувати лише за умови, коли вона передбачена статтею 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а не на рівні постанови уряду.

“Без цих змін контракти будуть, а можливість отримати відстрочку не настане через неузгодженість законодавства та підзаконних нормативних актів”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому на думку нардепів, не варто скасовувати відстрочку від мобілізації для багатодітних чоловіків.



