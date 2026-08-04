Відстрочку від мобілізації потрібно скасувати: ініціатива приголомшила

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Кречмаровская Наталия
Мобілізаційні процеси в Україні викликають чимало скандалів та заяв про справедливість призову. Так, на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення з вимогою скасувати відстрочку від мобілізації багатодітним чоловікам.
У зверненні значиться, що чинне законодавство передбачає надання відстрочки від мобілізації чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Наявність трьох і більше дітей також визначена окремою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби під час воєнного стану.
При цьому чоловік, який має одну або двох неповнолітніх дітей, йдеться у петиції, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну або двох дітей, зазначається, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі.
Пропонується скасувати право на відстрочку для чоловіків, у кого на утриманні перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. При цьому зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які:
самостійно виховують дітей,
виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину,
є єдиними законними представниками дітей,
мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.
Автор петиції — Груздов Микола, дата реєстрації — 4 серпня 2026 року. Щоб ініціатива потрапила на розгляд, вона має набрати 25000 голосів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи буде зниження мобілізаційного віку у 2026 році.