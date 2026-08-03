Питання зниження мобілізаційного віку залишається одним із найбільш дискусійних в Україні. На тлі тривалої війни та потреби Збройних сил України у поповненні особового складу регулярно з'являються припущення про можливий призов громадян молодшого віку. Водночас офіційно влада не заявляла про підготовку рішення щодо зниження мобілізаційного віку у 2026 році. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи знизять в Україні мобілізаційний вік у 2026 році і до якого рівня.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році найбільш імовірним сценарієм є збереження нинішньої межі мобілізації від 25 років. Влада розуміє, що зниження віку до 23 чи навіть 18 років матиме значний суспільний резонанс і може стати крайнім заходом лише у випадку різкого погіршення ситуації на фронті. Більш реалістично виглядає не зміна віку, а пошук інших механізмів поповнення війська: залучення добровольців, покращення рекрутингу, підготовки резервів та ефективніше використання вже наявного людського ресурсу. Якщо ситуація з особовим складом стане критичною, дискусія про зниження вікової межі може повернутися, але до кінця 2026 року такий крок не виглядає базовим сценарієм.

Чат-бот Gemini припускає, що загального зниження примусового мобілізаційного віку до 18-20 років у 2026 році не буде. Держава утримується від цього кроку через демографічні ризики. Найбільш вірогідним сценарієм є збереження примусової планки на рівні 25 років із паралельним розширенням стимулів для добровільної служби молоді 18-24 років через контрактні системи. Якщо в разі крайньої потреби поріг і переглянуть, то зниження відбудеться максимум до 21-22 років та із наданням додаткових соціальних гарантій.

Чат-бот Deepseek зазначає, що у 2026 році нижній мобілізаційний вік залишиться на рівні 25 років. Влада, ймовірно, зосередиться на посиленні рекрутингових кампаній (як-от "Контракт 18-24"), аби залучати молодь добровільно, уникаючи непопулярного примусу. Водночас можливе зниження граничного віку перебування на службі з 60 до 55 років. Цей крок є менш болючим соціально, адже дозволить частково вирішити проблему кадрового дефіциту без ризику "знищити майбутнє покоління". Таким чином, фокус зміститься з кількості на якість та ефективніше використання наявного ресурсу.

Усі три чат-боти сходяться у тому, що базовим сценарієм на 2026 рік є збереження мобілізаційного віку від 25 років. ШІ не прогнозує масового залучення до примусової служби молоді 18-20 років, оскільки це створює серйозні демографічні та соціальні ризики. Водночас моделі допускають, що у разі погіршення ситуації на фронті влада може повернутися до питання зниження вікової межі, але це буде вимушений крок. Основний акцент, на думку чат-ботів, буде зроблено на розвитку контрактної служби, рекрутингу, підготовці резервів та ефективнішому використанні вже наявного особового складу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Україні не може бути справедливої мобілізації.



