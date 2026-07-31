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В Україні не може бути справедливої мобілізації: в Раді пояснили причини

Народний депутат Бужанський пояснив, чому складно говорити про справедливу мобілізацію

31 липня 2026, 22:43
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Кречмаровская Наталия

Мобілізаційний процес в Україні викликає дедалі більше питань — з одного боку велика кількість заброньованих, з іншого — бусифікація на вулиці. З вересня умови бронювання стануть більш жорсткими.

В Україні не може бути справедливої мобілізації: в Раді пояснили причини

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що складно з одного боку одночасно підтримувати необхідний ритм процесів в країні, а з іншого не перетворювати бронювання в альтернативу мобілізації. 

“Але дуже складно говорити про мобілізацію, коли вона не є справедливою. Вона не може бути справедливою, коли низка публічних діячів, наближених до влади або наближених до опозиції влади, ведуть цілком світське життя. Чи не працюють реально на оборонному заводі, не працюють на державу, але при цьому мають якесь вічне бронювання”, — зазначив політик. 

Народний депутат зауважив, що коли заброньовані співробітники грантових організацій вчать інших любити батьківщину, але самі не воюють, то про справедливу мобілізацію говорити складно. 

Парламентар зазначив, що задача зробити мобілізаційний процес цивілізованим, прозорим та справедливим стояла перед уже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Однак посадовець постійно переносив терміни впровадження змін. Навіть після відставки, як зазначив Бужанський, Федоров мав би представити свою реформу мобілізації на широкий загал.  

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями військова омбудсманка Ольга Решетилова анонсувала значні посилення обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Заборона на отримання адмінпослуг, кермування автомобілем, блокування рахунків — це лише деякі з пропозицій. В Раді переконані, що такими методами покращити мобілізацію не вдасться.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Hda8hlRAWtM
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