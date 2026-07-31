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В Украине не может быть справедливой мобилизации: в Раде объяснили причины

Народный депутат Бужанский объяснил, почему сложно говорить о справедливой мобилизации

31 июля 2026, 22:43
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Кречмаровская Наталия

Мобилизационный процесс в Украине вызывает все больше вопросов – с одной стороны большое количество забронированных, с другой – бусификация на улице. С сентября условия бронирования станут более жесткими.

В Украине не может быть справедливой мобилизации: в Раде объяснили причины

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что сложно с одной стороны одновременно поддерживать необходимый ритм процессов в стране, а с другой – не превращать бронирование в альтернативу мобилизации.

"Но очень сложно говорить о мобилизации, когда она не справедлива. Она не может быть справедливой, когда ряд публичных деятелей, приближенных к власти или приближенных к оппозиции власти, ведут вполне светскую жизнь. Не работают реально на оборонном заводе, не работают на государство, но при этом имеют какое-то вечное бронирование", — отметил политик.

Народный депутат отметил, что когда забронированные сотрудники грантовых организаций учат других любить родину, но сами не воюют, о справедливой мобилизации говорить сложно.

Парламентарий отметил, что задача сделать мобилизационный процесс цивилизованным, прозрачным и справедливым стояла перед бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Однако должностное лицо постоянно переносило сроки внедрения изменений. Даже после отставки, как отметил Бужанский, Федоров должен представить свою реформу мобилизации на широкую общественность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях военная омбудсманка Ольга Решетилова анонсировала значительные усиления ограничений для уклоняющихся от мобилизации. Запрет на получение админуслуг, управление автомобилем, блокирование счетов — это лишь некоторые из предложений. В Раде уверены, что такими методами улучшить мобилизацию не удастся.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hda8hlRAWtM
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