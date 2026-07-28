“Це знищення нації власними руками”: в Раді розповіли, кого потрібно мобілізувати першочергово

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Днями військова омбудсманка Ольга Решетилова анонсувала значні посилення обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Заборона на отримання адмінпослуг, кермування автомобілем, блокування рахунків — це лише деякі з пропозицій. В Раді переконані, що такими методами покращити мобілізацію не вдасться.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, якщо українцям ввести ці більш жорсткі обмеження — це взагалі “перешкоджати існувати”. Однак, наголосила народна депутатка, є й інша сторона цього питання.
Ухилянти, за її словами, здебільшого сидять вдома. Вони міркують, що краще залишатися вдома, ніж вийдуть, їх запакують у бус, і через пару місяців — повернуть у труні.
Народна депутатка упевнена, що посилюючи тиск кількість бажаючих воювати не збільшиться, просто зросте “такса” — більше людей намагатимуться виїхати з України чи відкупитися.
А не так, як відбувається зараз, наголосила народна депутатка, коли одні живуть своє найкраще життя, а інші мають гинути в окопах. Політик наголосила, що спочатку потрібно прибрати цю несправедливість, а потім уже посилювати заходи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто втратить бронь від мобілізації в серпні.