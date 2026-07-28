“Це знищення нації власними руками”: в Раді розповіли, кого потрібно мобілізувати першочергово

Днями військова омбудсманка Ольга Решетилова анонсувала значні посилення обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Заборона на отримання адмінпослуг, кермування автомобілем, блокування рахунків — це лише деякі з пропозицій. В Раді переконані, що такими методами покращити мобілізацію не вдасться.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, якщо українцям ввести ці більш жорсткі обмеження — це взагалі “перешкоджати існувати”. Однак, наголосила народна депутатка, є й інша сторона цього питання.

“А чому ви бігаєте за ухилянтами і чому ви не чіпаєте касту заброньованих та касту чиновників? Ви звертали увагу, що у нас чиновники місцевого самоврядування не підлягають під бронювання чи під відстрочку, але вони чомусь усі на своїх місцях і їх ніхто не мобілізує, їх ніхто не чіпає. У нас, за різними даними, від півтора до 1,7 млн заброньованих. Ви уявляєте, яка кількість людей — 3,5 — 4 млн мають відстрочки”, — зазначила вона, додавши, що це велика кількість людей.

Ухилянти, за її словами, здебільшого сидять вдома. Вони міркують, що краще залишатися вдома, ніж вийдуть, їх запакують у бус, і через пару місяців — повернуть у труні.

Народна депутатка упевнена, що посилюючи тиск кількість бажаючих воювати не збільшиться, просто зросте “такса” — більше людей намагатимуться виїхати з України чи відкупитися.

"Щодо дії закону — ви ж бачите, у нас закон не працює для всіх однаково. У нас він працює для ухилянтів, але він не працює для касти обраних. А мені хотілося б, оскільки у нас всі люди рівні, щоб у нас і щодо мобілізації всі були рівні", — зауважила політик.

А не так, як відбувається зараз, наголосила народна депутатка, коли одні живуть своє найкраще життя, а інші мають гинути в окопах. Політик наголосила, що спочатку потрібно прибрати цю несправедливість, а потім уже посилювати заходи.

"А поки у вас одним можна, а іншим не можна, і ви зробите так, що вони не зможуть просто фізично існувати, це не вирішення питання, це знищення нації власними руками", — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто втратить бронь від мобілізації в серпні.



