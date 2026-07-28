"Это уничтожение нации собственными руками": в Раде рассказали, кого нужно мобилизовать в первую очередь

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях военная омбудсманка Ольга Решетилова анонсировала значительные усиления ограничений для уклонистов от мобилизации. Запрет на получение админуслуг, управление автомобилем, блокирование счетов – это лишь некоторые из предложений. В Раде уверены, что такими методами улучшить мобилизацию не удастся.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, если украинцам ввести эти более жесткие ограничения — это вообще "препятствовать существованию". Однако, отметила народная депутат, есть и другая сторона этого вопроса.
Уклонисты, по ее словам, в большинстве своем сидят дома. Они рассуждают, что лучше оставаться дома, чем выйдут, их упакуют в бус, и через пару месяцев – вернут в гробу.
Народная депутат уверена, что усиливая давление количество желающих воевать не увеличится, просто вырастет "такса" — больше людей будут пытаться выехать из Украины или откупиться.
А не так, как происходит сейчас, отметила народная депутат, когда одни живут свою лучшую жизнь, а другие должны погибать в окопах. Политик подчеркнула, что сначала нужно убрать эту несправедливость, а уже усиливать меры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто потеряет бронь от мобилизации в августе.