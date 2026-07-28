"Это уничтожение нации собственными руками": в Раде рассказали, кого нужно мобилизовать в первую очередь

На днях военная омбудсманка Ольга Решетилова анонсировала значительные усиления ограничений для уклонистов от мобилизации. Запрет на получение админуслуг, управление автомобилем, блокирование счетов – это лишь некоторые из предложений. В Раде уверены, что такими методами улучшить мобилизацию не удастся.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, если украинцам ввести эти более жесткие ограничения — это вообще "препятствовать существованию". Однако, отметила народная депутат, есть и другая сторона этого вопроса.

"А почему вы бегаете за уклоняющимися и почему вы не трогаете касту забронированных и касту чиновников? Вы обращали внимание, что у нас чиновники местного самоуправления не подлежат под бронирование или под отсрочку, но они почему-то все на своих местах и их никто не мобилизует, их никто не трогает. У нас, по разным данным, от полутора до 1,7 млн ​​забронированных. Вы представляете, какое количество людей — 3,5 — 4 млн отсрочки”, — отметила она, добавив, что это большое количество людей.

Уклонисты, по ее словам, в большинстве своем сидят дома. Они рассуждают, что лучше оставаться дома, чем выйдут, их упакуют в бус, и через пару месяцев – вернут в гробу.

Народная депутат уверена, что усиливая давление количество желающих воевать не увеличится, просто вырастет "такса" — больше людей будут пытаться выехать из Украины или откупиться.

"Что касается действия закона — вы же видите, у нас закон не работает для всех одинаково. У нас он работает для уклонистов, но он не работает для касты избранных. А мне хотелось бы, поскольку у нас все люди равны, чтобы у нас и по мобилизации все были равны", — отметила политик.

А не так, как происходит сейчас, отметила народная депутат, когда одни живут свою лучшую жизнь, а другие должны погибать в окопах. Политик подчеркнула, что сначала нужно убрать эту несправедливость, а уже усиливать меры.

"А пока у вас одним можно, а другим нельзя, и вы сделаете так, что они не смогут просто физически существовать, это не решение вопроса, это уничтожение нации своими руками", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто потеряет бронь от мобилизации в августе.



