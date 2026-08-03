Вопрос снижения мобилизационного возраста остается одним из самых дискуссионных в Украине. На фоне длительной войны и потребности Вооруженных сил Украины в пополнении личного состава регулярно появляются предположения о возможном призыве граждан младшего возраста. В то же время, официально власти не заявляли о подготовке решения о снижении мобилизационного возраста в 2026 году. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, снизят ли в Украине мобилизационный возраст в 2026 году и до какого уровня.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году наиболее вероятным сценарием является сохранение нынешнего предела мобилизации от 25 лет. Власти понимают, что снижение возраста до 23 или даже 18 лет будет иметь значительный общественный резонанс и может стать крайней мерой только в случае резкого ухудшения ситуации на фронте. Более реалистично выглядит не изменение возраста, а поиск других механизмов пополнения войск: привлечение добровольцев, улучшение рекрутинга, подготовки резервов и более эффективное использование уже имеющегося человеческого ресурса. Если ситуация с личным составом станет критической, дискуссия о снижении возрастного порога может вернуться, но до конца 2026 года такой шаг не выглядит базовым сценарием.

Чат-бот Gemini предполагает, что общего понижения принудительного мобилизационного возраста до 18-20 лет в 2026 году не будет. Государство воздерживается от этого шага из-за демографических рисков. Наиболее вероятным сценарием является сохранение принудительной планки на уровне 25 лет с параллельным расширением стимулов для добровольной службы молодежи 18-24 лет через контрактные системы. Если в случае крайней необходимости порог и пересмотреть, то снижение произойдет максимум до 21-22 лет и с предоставлением дополнительных социальных гарантий.

Чат-бот Deepseek отмечает, что в 2026 году нижний мобилизационный возраст останется на уровне 25 лет. Власти, вероятно, сосредоточатся на усилении рекрутинговых кампаний (например "Контракт 18-24"), чтобы привлекать молодежь добровольно, избегая непопулярного принуждения. В то же время, возможно снижение предельного возраста пребывания на службе с 60 до 55 лет. Этот шаг менее болезненный социально, ведь позволит частично решить проблему кадрового дефицита без риска "уничтожить будущее поколение". Таким образом, фокус сместится с количества на качество и более эффективное использование имеющегося ресурса.

Все три чата сходятся в том, что базовым сценарием на 2026 год является сохранение мобилизационного возраста от 25 лет. ИИ не прогнозирует массового привлечения в принудительную службу молодежи 18-20 лет, поскольку это создает серьезные демографические и социальные риски. В то же время, модели допускают, что в случае ухудшения ситуации на фронте власти могут вернуться к вопросу снижения возрастного предела, но это будет вынужденный шаг. Основной акцент, по мнению чат-ботов, будет сделан на развитии контрактной службы, рекрутинге, подготовке резервов и более эффективном использовании уже имеющегося личного состава.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине не может быть справедливой мобилизации.



