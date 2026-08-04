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Отсрочку от мобилизации нужно отменить: инициатива ошеломила

На сайте электронных петиций в Кабмин зарегистрировали обращение с просьбой отменить отсрочку от мобилизации одной из категорий мужчин

4 августа 2026, 18:44
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Кречмаровская Наталия

Мобилизационные процессы в Украине вызывают множество скандалов и заявлений о справедливости призыва. Так, на сайте электронных петиций в Кабинет Министров Украины зарегистрировано обращение с требованием упразднить отсрочку от мобилизации многодетным мужчинам.

Отсрочку от мобилизации нужно отменить: инициатива ошеломила

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В обращении значится, что действующее законодательство предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Наличие трех и более детей также определено отдельным основанием для увольнения военнослужащего из военной службы во время военного положения.

При этом мужчина, имеющий одного или двух несовершеннолетних детей, говорится в петиции, не получает аналогичной отсрочки и может быть мобилизован. Военнослужащий, имеющий одного или двух детей, отмечается, также не может уволиться со службы только на этом основании.

"Защита Украины является общей конституционной обязанностью, а не обязанностью только тех, кто имеет меньше детей или еще не успел создать семью. Отец двоих детей не менее нужен своей семье, чем отец троих. Трое детей — это ответственность, но не автоматическая броня от службы", — изложено в обращении к Кабмину.

Предлагается отменить право на отсрочку для мужчин, у кого на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей. При этом сохранить право на отсрочку и увольнение для лиц, которые:

  • самостоятельно воспитывают детей,

  • воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка,

  • являются единственными законными представителями детей,

  • имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, при которых дети могут остаться без должного ухода.

Автор петиции – Груздов Николай, дата регистрации – 4 августа 2026 года. Чтобы инициатива попала на рассмотрение, она должна набрать 25 000 голосов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будет ли снижение мобилизационного возраста в 2026 году.



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10443
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