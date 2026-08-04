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Відстрочку від мобілізації пострібно скасувати: ініціатива приголомшила

На сайті електронних петицій до Кабміну зареєстрували звернення з проханням скасувати відстрочку від мобілізації одній із категорій чоловіків

4 серпня 2026, 18:44
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Кречмаровская Наталия

Мобілізаційні процеси в Україні викликають чимало скандалів та заяв про справедливість призову. Так, на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення з вимогою скасувати відстрочку від мобілізації багатодітним чоловікам.

Відстрочку від мобілізації пострібно скасувати: ініціатива приголомшила

У зверненні значиться, що чинне законодавство передбачає надання відстрочки від мобілізації чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Наявність трьох і більше дітей також визначена окремою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби під час воєнного стану. 

При цьому чоловік, який має одну або двох неповнолітніх дітей, йдеться у петиції, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну або двох дітей, зазначається, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі.

“Захист України є спільним конституційним обов’язком, а не обов’язком лише тих, хто має менше дітей або ще не встиг створити сім’ю. Батько двох дітей не менш потрібний своїй сім’ї, ніж батько трьох. Троє дітей — це відповідальність, але не автоматична броня від служби”, — викладено у зверненні до Кабміну. 

Пропонується скасувати право на відстрочку для чоловіків, у кого на утриманні перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. При цьому зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які:

  • самостійно виховують дітей, 

  • виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, 

  • є єдиними законними представниками дітей,

  • мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.

Автор петиції — Груздов Микола, дата реєстрації — 4 серпня 2026 року. Щоб ініціатива потрапила на розгляд, вона має набрати 25000 голосів. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи буде зниження мобілізаційного віку у 2026 році.



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Джерело: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10443
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