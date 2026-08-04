Відстрочку від мобілізації пострібно скасувати: ініціатива приголомшила

Мобілізаційні процеси в Україні викликають чимало скандалів та заяв про справедливість призову. Так, на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення з вимогою скасувати відстрочку від мобілізації багатодітним чоловікам.

У зверненні значиться, що чинне законодавство передбачає надання відстрочки від мобілізації чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Наявність трьох і більше дітей також визначена окремою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби під час воєнного стану.

При цьому чоловік, який має одну або двох неповнолітніх дітей, йдеться у петиції, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну або двох дітей, зазначається, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі.

“Захист України є спільним конституційним обов’язком, а не обов’язком лише тих, хто має менше дітей або ще не встиг створити сім’ю. Батько двох дітей не менш потрібний своїй сім’ї, ніж батько трьох. Троє дітей — це відповідальність, але не автоматична броня від служби”, — викладено у зверненні до Кабміну.

Пропонується скасувати право на відстрочку для чоловіків, у кого на утриманні перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. При цьому зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які:

самостійно виховують дітей,

виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину,

є єдиними законними представниками дітей,

мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.

Автор петиції — Груздов Микола, дата реєстрації — 4 серпня 2026 року. Щоб ініціатива потрапила на розгляд, вона має набрати 25000 голосів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи буде зниження мобілізаційного віку у 2026 році.