Скасувати відстрочку багатодітним: що насправді зриває ефективну мобілізацію

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Кречмаровская Наталия
На сайті петицій до Кабміну було зареєстровано звернення з пропозицією скасувати відстрочки для багатодітних чоловіків. Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, чи варто скасовувати відстрочку багатодітним та які загалом відстрочки потрібно скасувати чи навпаки запровадити.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Щодо петиції, то, на думку народної депутатки, українці мають право ініціювати шляхом петицій пропозиції, які вони вважають за потрібне, але, наголосила, наразі це виключно громадська ініціатива. Ірина Фриз уточнила, що у Верховній Раді немає такого законопроєкту і на рівні комітету не ведеться дискусія про необхідність скасування відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.
Також, за її словами, варто враховувати демографічну ситуацію в Україні, яка наразі дуже складна.
Сама ж система бронювання та відстрочок, на думку народної депутатки, побудована достатньо логічно. І як парламент, так і уряд постановами постійно її вдосконалюють, щоб запобігати зловживанням, пояснила політик.
Народна депутатка наголосила, що також існує достатньо багато схем із позбавленням батьківських прав матерів, щоб батько був єдиним опікуном. Цю схему, зауважила вона, використовують не лише військовозобов’язані, а й чинні військові, щоб звільнитися зі служби.
Серед поширених схем ухилення від мобілізації також називає відстрочки здобувачам вищої освіти чи аспірантам. З початком мобілізації кількість чоловіків-абітурієнтів старше 25 років збільшилася в рази. За її словами, минулого року в парламенті були законодавчі ініціативи щодо уточнення норми про право на відстрочку здобувачам освіти та педагогічним працівникам.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Україні не можна говорити про справедливу мобілізацію.