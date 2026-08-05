Скасувати відстрочку багатодітним: що насправді зриває ефективну мобілізацію

На сайті петицій до Кабміну було зареєстровано звернення з пропозицією скасувати відстрочки для багатодітних чоловіків. Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, чи варто скасовувати відстрочку багатодітним та які загалом відстрочки потрібно скасувати чи навпаки запровадити.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Щодо петиції, то, на думку народної депутатки, українці мають право ініціювати шляхом петицій пропозиції, які вони вважають за потрібне, але, наголосила, наразі це виключно громадська ініціатива. Ірина Фриз уточнила, що у Верховній Раді немає такого законопроєкту і на рівні комітету не ведеться дискусія про необхідність скасування відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.

“Дійсно, цю тему періодично піднімають, адже це певний мобілізаційний ресурс, але, на мою думку, виховання та підтримка трьох та більше дітей потребує дуже значної уваги та праці обох з батьків. Найелементарніші речі — забрати зі школи, відвести до лікаря або відвести всіх дітей в укриття під час обстрілу. Це все дуже ускладнюється, коли йдеться про трьох та більше дітей”, — зауважила парламентарка.

Також, за її словами, варто враховувати демографічну ситуацію в Україні, яка наразі дуже складна.

“Смертність значно перевищує народжуваність, і родини, які наважуються в нинішніх умовах заводити третю дитину, роблять вагомий внесок у збереження генофонду української нації. Такі родини важливо підтримувати”, — переконана Ірина Фриз.

Сама ж система бронювання та відстрочок, на думку народної депутатки, побудована достатньо логічно. І як парламент, так і уряд постановами постійно її вдосконалюють, щоб запобігати зловживанням, пояснила політик.

“Основною проблемою є корупція в системі отримання відстрочки, а саме штучне створення підстав для відстрочок та корупція на рівні ТЦК та СП. За інформацією правоохоронних органів найпоширенішими схемами фіктивного ухилення від мобілізації є догляд за особою з інвалідністю або особою, яка потребує постійного догляду, фіктивна інвалідність самого військовозобов’язаного, інвалідність дружини або інших близьких родичів, формальне навчання в вищих навчальних закладах”, — зазначила Ірина Фриз.

Народна депутатка наголосила, що також існує достатньо багато схем із позбавленням батьківських прав матерів, щоб батько був єдиним опікуном. Цю схему, зауважила вона, використовують не лише військовозобов’язані, а й чинні військові, щоб звільнитися зі служби.

“Тому правоохоронні органи мають активніше працювати задля виявлення цих схем, покарання винних посадових осіб та посередників, які забезпечують ці послуги”, — переконана парламентарка.

Серед поширених схем ухилення від мобілізації також називає відстрочки здобувачам вищої освіти чи аспірантам. З початком мобілізації кількість чоловіків-абітурієнтів старше 25 років збільшилася в рази. За її словами, минулого року в парламенті були законодавчі ініціативи щодо уточнення норми про право на відстрочку здобувачам освіти та педагогічним працівникам.

“Як ми бачимо, здебільшого проблема не в положеннях Закону щодо підстав для отримання відстрочки, а в тому, що є корупційні та шахрайські схеми, які необхідно усувати. Правоохоронні органи мають займати більш проактивну позицію в даному ключі”, — підсумувала Ірина Фриз.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Україні не можна говорити про справедливу мобілізацію.



