Отменить отсрочку многодетным: что на самом деле срывает эффективную мобилизацию

На сайте петиций в Кабмин было зарегистрировано обращение с предложением отменить отсрочки для многодетных мужчин. Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, стоит ли отменять отсрочку многодетным и какие отсрочки нужно отменить или наоборот ввести.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Что касается петиции, то, по мнению народной депутатки, украинцы имеют право инициировать путем петиций предложения, которые они считают нужным, но подчеркнула, что сейчас это исключительно общественная инициатива. Ирина Фриз уточнила, что в Верховной Раде нет такого законопроекта и на уровне комитета не идет дискуссия о необходимости отмены отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

"Действительно, эту тему периодически поднимают, ведь это определенный мобилизационный ресурс, но, по моему мнению, воспитание и поддержка трех и более детей требует очень значительного внимания и работы обоих родителей. Самые элементарные вещи — забрать из школы, отвести к врачу или отвести всех детей в укрытие во время обстрела. Это все очень усложняется, когда речь идет о трех и более детях”, — отметила парламентария.

Также, по ее словам, следует учитывать демографическую ситуацию в Украине, которая сейчас очень сложна.

"Смертность значительно превышает рождаемость, и семьи, которые решаются в нынешних условиях заводить третьего ребенка, вносят весомый вклад в сохранение генофонда украинской нации. Такие семьи важно поддерживать", — убеждена Ирина Фриз.

Сама же система бронирования и отсрочек, по мнению народного депутата, построена достаточно логично. И как парламент, так и правительство постановлениями постоянно его совершенствуют, чтобы предотвращать злоупотребления, пояснила политик.

“Основной проблемой является коррупция в системе получения отсрочки, а именно искусственное создание оснований для отсрочек и коррупция на уровне ТЦК и СП. По информации правоохранительных органов наиболее распространенными схемами фиктивного уклонения от мобилизации является уход за лицом с инвалидностью или лицом, нуждающимся в постоянном уходе, фиктивная инвалидность самого военнообязанного, инвалидность жены или других близких родственников, формальное обучение в высших учебных заведениях”, — отметила Ирина Фриз.

Народная депутат отметила, что также существует достаточно много схем с лишением родительских прав матерей, чтобы отец был единственным опекуном. Эту схему, отметила она, используют не только военнообязанные, но и действующие военные, чтобы уволиться со службы.

Поэтому правоохранительные органы должны активнее работать для выявления этих схем, наказания виновных должностных лиц и посредников, которые обеспечивают эти услуги, — убеждена парламентария.

Среди распространенных схем уклонения от мобилизации также называют отсрочки соискателям высшего образования или аспирантам. С началом мобилизации количество мужчин-абитуриентов старше 25 лет увеличилось в разы. По ее словам, в прошлом году в парламенте были законодательные инициативы по уточнению нормы о праве на отсрочку соискателям образования и педагогическим работникам.

"Как мы видим, в большинстве своем проблема не в положениях Закона относительно оснований для получения отсрочки, а в том, что есть коррупционные и мошеннические схемы, которые необходимо устранять. Правоохранительные органы должны занимать более проактивную позицию в данном ключе", — подытожила Ирина Фриз.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине нельзя говорить о справедливой мобилизации.



