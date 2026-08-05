Отменить отсрочку многодетным: что на самом деле срывает эффективную мобилизацию

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Кречмаровская Наталия
На сайте петиций в Кабмин было зарегистрировано обращение с предложением отменить отсрочки для многодетных мужчин. Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, стоит ли отменять отсрочку многодетным и какие отсрочки нужно отменить или наоборот ввести.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Что касается петиции, то, по мнению народной депутатки, украинцы имеют право инициировать путем петиций предложения, которые они считают нужным, но подчеркнула, что сейчас это исключительно общественная инициатива. Ирина Фриз уточнила, что в Верховной Раде нет такого законопроекта и на уровне комитета не идет дискуссия о необходимости отмены отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.
Также, по ее словам, следует учитывать демографическую ситуацию в Украине, которая сейчас очень сложна.
Сама же система бронирования и отсрочек, по мнению народного депутата, построена достаточно логично. И как парламент, так и правительство постановлениями постоянно его совершенствуют, чтобы предотвращать злоупотребления, пояснила политик.
Народная депутат отметила, что также существует достаточно много схем с лишением родительских прав матерей, чтобы отец был единственным опекуном. Эту схему, отметила она, используют не только военнообязанные, но и действующие военные, чтобы уволиться со службы.
Среди распространенных схем уклонения от мобилизации также называют отсрочки соискателям высшего образования или аспирантам. С началом мобилизации количество мужчин-абитуриентов старше 25 лет увеличилось в разы. По ее словам, в прошлом году в парламенте были законодательные инициативы по уточнению нормы о праве на отсрочку соискателям образования и педагогическим работникам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине нельзя говорить о справедливой мобилизации.