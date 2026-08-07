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Новые отсрочки от мобилизации: в Раде рассказали, какие изменения будут в 2026 году

Народная депутат Фриз рассказала об изменениях в отсрочках от мобилизации, которые парламент будет рассматривать в 2026 году

7 августа 2026, 18:59
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Кречмаровская Наталия

Украинское общество предлагает властям пересмотреть условия предоставления отсрочек и бронирования от мобилизации. Так, уже зарегистрированы электронные петиции с инициативой отменить отсрочку для многодетных мужчин и бронирование для артистов. Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, какие изменения в предоставлении отсрочек и бронирования от мобилизации в 2026 году будет рассматривать Верховная Рада.

Новые отсрочки от мобилизации: в Раде рассказали, какие изменения будут в 2026 году

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Политик пояснила, что Верховная Рада периодически голосует точечными законопроектами, которые касаются изменений в системе мобилизации. Например, в этом году наконец-то принят проект закона о предоставлении отсрочки на 12 месяцев для молодежи, которая пошла служить по контрактам "18–24". Это часть законодательной работы, не являющаяся комплексной реформой, но влияющей на мотивацию добровольцев.

"Пока мы ожидаем внесения правительством предложений по закреплению на уровне закона обещанной отсрочки для тех, кто подписал новые экспериментальные контракты Минобороны, введенные в рамках военной реформы в июне этого года", — отметила народная депутат.

По ее словам, согласно постановлению Кабмина, этой категории военнослужащих обещали отсрочки по истечении срока соответствующих контрактов. Однако, уточнила Ирина Фриз, отсрочку можно реализовать только при условии, что она предусмотрена статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а не на уровне постановления правительства.

"Без этих изменений контракты будут, а возможность получить отсрочку не наступит из-за несогласованности законодательства и подзаконных нормативных актов", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепов, не стоит отменять отсрочку от мобилизации для многодетных мужчин.




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