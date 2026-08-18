Отсрочка под угрозой: у студентов 25+ могут быть проблемы с 1 сентября

В Украине планируют усилить контроль за студентами в возрасте от 25 лет, чтобы предотвращать случаи фиктивного обучения ради получения отсрочки от мобилизации. Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко отмечает, что поступление в университет должно прежде всего означать реальное обучение.

В МОН ужесточают контроль для борьбы с фиктивным обучением. Фото из открытых источников

Андрей Бутенко заявил, что чиновники не фиксируют значительного роста количества абитуриентов в возрасте от 25 лет. Частные случаи поступления старших абитуриентов есть, однако они составляют НМТ и поступают в высшие образования в соответствии с установленными правилами.

В то же время, в МОН признают проблему использования обучения как формального способа избежать мобилизации.

"Цель пребывания личности в университете — учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", — заявил Бутенко.

Таким образом, внимание государства будет сосредоточено не столько на самом факте вступления после 25 лет, сколько на том, действительно ли человек учится. Ужесточение проверок может касаться посещения занятий, выполнения учебных требований и других признаков реального образовательного процесса.

Напомним, законодательство Украины предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации для определенных категорий студентов. В частности, речь идет о лицах, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного при условии соответствия установленным требованиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бронь от мобилизации будет отменен многим уже в сентябре: что известно об изменениях.

Также "Комментарии" писали, что в Раде хотят заняться двумя миллионами уклонистов.