Бронь від мобілізації скасують багатьом уже у вересні: що відомо про зміни

З 1 вересня 2026 року в Україні завершиться перехідний період для перегляду статусу критично важливих підприємств. За офіційним роз’ясненням Міністерства економіки, рішення про критичність, чинні станом на 2 червня, зберігають силу не довше ніж до 1 вересня. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, хто у вересні ризикує втратити бронь від мобілізації.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Що прогнозують чат-боти

ChatGPT вважає головним ризиком саме втрату підприємством статусу критично важливого. У такому випадку бронювання його працівників також може бути анульоване. Окремо бот звертає увагу на нову зарплатну вимогу — для більшості заброньованих працівників із вересня це не менше трьох мінімальних зарплат.

Кількість людей, які тимчасово або фактично залишаться без відстрочки, за оцінкою чат-бота, може бути від 100 до 200 тисяч.

Gemini також не прогнозує тотального скасування броні. У своїй відповіді бот окремо називає працівників підприємств ОПК, які не підтвердили статус, отримувачів грантів BRAVE1, що не пройшли повторну перевірку, а також співробітників компаній, які втратять критичність.

За розрахунками чат-бота, у першу хвилю з 1 вересня бронювання можуть втратити від 15 000 до 35 000 осіб, а з подальшим згортанням перехідних періодів восени ця цифра може зрости до 50 000+ людей.

Grok робить акцент на документах та зарплаті. За його версією, найбільший ризик мають працівники компаній, які не подали необхідні документи для підтвердження статусу, а також ті, хто не відповідатиме новим зарплатним вимогам. Бот називає поріг майже у 26 тисяч гривень.

Чат-бот припускає, що бронювання у вересні можуть втратити близько 100–180 тисяч людей.

Що відомо про зміни

Водночас офіційні роз’яснення уточнюють: із 1 вересня зарплата заброньованого працівника більшості підприємств має бути не меншою за 25 941 грн. Для окремих підприємств, що працюють на територіях бойових дій, зберігається нижчий поріг — 21 617,50 грн.

Є й інші зміни. Зокрема, з вересня працівники-сумісники враховуватимуться у загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи, а в разі перевищення ліміту бронювання підприємство повинно буде провести розбронювання необхідної кількості людей.

Висновок

Усі три чат-боти сходяться в головному: 1 вересня не означає масового автоматичного скасування броні, але частина військовозобов’язаних справді може втратити відстрочку. Спільний фактор — статус критичності роботодавця та дотримання нових вимог. Однак прогнози чат-ботів розходяться у ймовірній кількості розброньованих.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нові ініціативи влади щодо мобілізації.



