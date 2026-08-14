Бронь от мобилизации отменят многим уже в сентябре: что известно об изменениях

С 1 сентября 2026 года в Украине завершится переходный период для пересмотра статуса критически важных предприятий. По официальному разъяснению Министерства экономики, решения о критичности, действующие по состоянию на 2 июня, сохраняют силу не дольше 1 сентября. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, кто в сентябре рискует потерять бронь от мобилизации.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Что прогнозируют чат-боты

ChatGPT считает главным риском именно утрату предприятием статуса критически важного. В таком случае бронирование его работников также может быть аннулировано. Отдельно бот обращает внимание на новое зарплатное требование – для большинства забронированных работников с сентября это не менее трех минимальных зарплат.

Количество людей, которые временно или фактически останутся без отсрочки, по оценке чат-бота может быть от 100 до 200 тысяч.

Gemini также не прогнозирует тотальную отмену брони. В своем ответе бот отдельно называет работников предприятий ОПК, не подтвердивших статус, не прошедших повторную проверку получателей грантов BRAVE1, а также сотрудников компаний, которые потеряют критичность.

По расчетам чат-бота, в первую волну с 1 сентября бронирование может потерять от 15 000 до 35 000 человек, а с последующим сворачиванием переходных периодов осенью эта цифра может возрасти до 50 000 человек.

Grok делает акцент на документах и зарплате. По его версии, наибольший риск имеют работники компаний, которые не предоставили необходимые документы для подтверждения статуса, а также не отвечающие новым зарплатным требованиям. Бот называет порог почти в 26 тысяч гривен.

Чат-бот предполагает, что бронирование в сентябре могут потерять около 100-180 тысяч человек.

Что известно об изменениях

В то же время официальные разъяснения уточняют: с 1 сентября зарплата забронированного работника большинства предприятий должна быть не менее 25 941 грн. Для отдельных предприятий, работающих на территориях боевых действий, сохраняется более низкий порог – 21 617,50 грн.

Есть и другие перемены. В частности, с сентября работники-совместители будут учитываться в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы, а при превышении лимита бронирования предприятие должно будет провести разбронирование необходимого количества людей.

Вывод

Все три чат-бота сходятся в главном: 1 сентября не означает массовой автоматической отмены брони, но часть военнообязанных действительно может потерять отсрочку. Общий фактор – статус критичности работодателя и соблюдение новых требований. Однако прогнозы чат-ботов расходятся в вероятном количестве разбронированных.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новых инициативах власти по мобилизации.



