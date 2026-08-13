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У Раді б’ють на сполох через зміни в мобілізації: кого влада планує відправити на фронт

Народний депутат Разумков розповів, кого влада планує відправити на фронт

13 серпня 2026, 18:22
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Кречмаровская Наталия

Днями інформаційний простір України сколихнули пропозиції скасувати відстрочки багатодітним чоловікам, відправити на фронт жінок, у яких немає дітей, та повідомлення, що доведеться знижувати мобілізаційний вік. 

У Раді б’ють на сполох через зміни в мобілізації: кого влада планує відправити на фронт

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що це не випадково — такою інформацією влада знову промацує реакцію суспільства. 

“Але такі експерименти сьогодні вкрай небезпечні. Коли пропонують мобілізувати багатодітного батька, виникає просте питання: а хто буде забезпечувати його родину?! Чи може влада виконала передвиборчу обіцянку і віддала державні дачі в Конча-Заспі багатодітним сім’ям?”, — наголосив народний депутат. 

Парламентар переконаний, що такі експерименти з суспільством сьогодні вкрай шкідливі. За його словами, коли пропонують мобілізувати багатодітного батька, хтось має поставити просте питання: а хто буде забезпечувати їхні родини. Політик наголосив, що перш ніж таке пропонувати, може влада вже виконала свою передвиборчу обіцянку і віддала державні дачі в Конча-Заспі дітям.

“А розмови про мобілізацію жінок просто підштовхнуть їх виїхати з країни разом із дітьми, поки є така можливість!”, — переконаний політик. 

Він нагадав, що в парламенті уже зареєстровано законопроєкт, який забороняє примусову жіночу мобілізацію. І додав, що нардепи блокуватимуть ініціативи влади, якщо вони зайдуть у Раду. 

“Сподіваюся, що і в монобільшості вистачить здорового глузду та інстинкту самозбереження, щоб не підтримувати такі рішення!”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Разумков розповів про нові ініціативи влади у питанні мобілізації. 




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4938
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