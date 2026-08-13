У Раді б’ють на сполох через зміни в мобілізації: кого влада планує відправити на фронт

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Кречмаровская Наталия
Днями інформаційний простір України сколихнули пропозиції скасувати відстрочки багатодітним чоловікам, відправити на фронт жінок, у яких немає дітей, та повідомлення, що доведеться знижувати мобілізаційний вік.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що це не випадково — такою інформацією влада знову промацує реакцію суспільства.
Парламентар переконаний, що такі експерименти з суспільством сьогодні вкрай шкідливі. За його словами, коли пропонують мобілізувати багатодітного батька, хтось має поставити просте питання: а хто буде забезпечувати їхні родини. Політик наголосив, що перш ніж таке пропонувати, може влада вже виконала свою передвиборчу обіцянку і віддала державні дачі в Конча-Заспі дітям.
Він нагадав, що в парламенті уже зареєстровано законопроєкт, який забороняє примусову жіночу мобілізацію. І додав, що нардепи блокуватимуть ініціативи влади, якщо вони зайдуть у Раду.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Разумков розповів про нові ініціативи влади у питанні мобілізації.