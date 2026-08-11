В Раді приголомшили новою ініціативою влади: які зміни готують в мобілізації

Проблеми з мобілізацією в Україні наростають. У Раді наголосили, що вирішувати їх влада не поспішає, натомість планує максимально закрутити гайки українцям.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів про нову ініціативу влади — обмеження для ухилянтів. За його словами, заявами намагаються “промацати” суспільство і побачити реакцію. Зазначив, що навіть розповідають про наявність законодавчих ініціатив у парламенті, які мають фактично обмежити права людей.

При цьому політик наголосив, що ніхто сьогодні не говорить про відповідальність ТЦК.

“Сьогодні ніхто не хоче говорити про посилення покарання за той безпредел, який ми бачимо на вулицях. Сьогодні ніхто не хоче боротися з корупцією, яка пронизала систему ТЦК і не лише ТЦК, тому що завжди це хтось кришує. Сьогодні знову хочуть позатягувати гайки людям, які працюють на підприємствах, тому що завтра хочуть забрати частину бронювань”, — зауважив народний депутат.

За його словами, бронь від мобілізації, за різними оцінками, втратять від 15 до 30% людей. При цьому, наголосив, що ніхто не думає про те, а що завтра буде з Україною, хто буде фінансувати фронт.

“Адже завдяки геніальній політиці нашої влади ми з вами не бачимо реально грошей від наших міжнародних партнерів. І те, що сьогодні армія отримає зарплати — це заслуга простих українців, які працюють, які сплачують податки і які, не дивлячись на той шалений тиск податково і всіх інших правоохоронних органів, продовжують працювати на державу”, — зауважив політик.

На думку парламентаря, перш ніж говорити про обмеження для нібито ухилянтів, потрібно починати з влади.

“Давайте спочатку розберемося з тими викликами, з якими не хоче боротися і офіс президента, і Верховна Рада, і Кабмін, тому що не приймаються ті законопроєкти, які б посилили кримінально-адміністративну відповідальність по ТЦК. Давайте все ж таки побачимо ту реформу, яку обіцяв і Зеленський, і Федоров, зміни ТЦК, зміни підходів і справедливості. Адже поки не буде справедливості тут, говорити про справедливу мобілізацію і відповідальність всіх не доводиться”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого "злетить" бронь від мобілізації.



