У Раді хапаються за голову: бронь від мобілізації "злетить" у багатьох

В Україні серйозно переглянуть бронювання — зміни будуть відчутними уже у вересні. Ті підприємства, які не підтвердять критичність, втратять можливість бронювати працівників.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що для бізнесу в Україні немає чітких правил з бронюванням.

“Сьогодні дають бронь — завтра відправляють на фронт. Влада постійно змінює правила для підприємств! Вірити українській владі сьогодні – це все одно що сідати грати в гру з шулером. Бо ти ніколи не знаєш, якими будуть правила через п’ять хвилин”, — так політик пояснив ситуацію з українськими підприємствами, у тому числі з ОПК.

Парламентар наголосив, що постійно змінюються правила бронювання, податки, вимоги, умови роботи. Також він нагадав, що сьогодні останній день для підприємств ОПК, щоб підтвердити свою критичність і зберегти бронювання.

“А що буде завтра — ніхто не знає. Люди працюють заради обороноздатності держави, але не розуміють, чи будуть вони заброньовані, чи в якийсь день на прохідну приїдуть ТЦК і заберуть працівників на фронт!”, — зауважив Разумков.

Така ж ситуація, за його словами, з податками. Влада, пояснив політик, продовжує думати, як ще більше натиснути на бізнес замість того, щоб дати йому спокійно працювати і наповнювати бюджет.

“Українським підприємствам сьогодні потрібні не нові сюрпризи від влади. Йому потрібні зрозумілі правила, стабільність і можливість планувати хоча б на кілька місяців вперед. Але влада так працювати не вміє. Вона думає виключно про себе, свої потреби і рейтинги. Тому бюджетні мільярди витрачаються на постійні піар-програми, що будуть приносити популярність, а не на те, що буде допомагати державі, бізнесу і захисникам!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ініціативу скасувати мобілізацію багатодітним чоловікам.



