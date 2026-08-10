В Раде хватаются за голову: бронь от мобилизации "слетит" у многих

В Украине серьезно пересмотрят бронирование – изменения будут ощутимы уже в сентябре. Те предприятия, которые не подтвердят критичность, лишатся возможности бронировать работников.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что для бизнеса в Украине нет четких правил с бронированием.

"Сегодня дают бронь — завтра отправляют на фронт. Власть постоянно меняет правила для предприятий! Верить украинским властям сегодня — это все равно что садиться играть в игру с шулером. Потому что ты никогда не знаешь, какими будут правила через пять минут", — так политик объяснил ситуацию с украинскими предприятиями, в том числе с ОПК.

Парламентарий отметил, что постоянно меняются правила бронирования, налоги, требования, условия работы. Он напомнил, что сегодня последний день для предприятий ОПК, чтобы подтвердить свою критичность и сохранить бронирование.

"А что будет завтра – никто не знает. Люди работают ради обороноспособности государства, но не понимают, будут ли они забронированы, или в какой-то день на проходную приедут ТЦК и заберут работников на фронт!", — отметил Разумков.

Такая же ситуация, по его словам, по налогам. Власть, объяснил политик, продолжает думать, как еще больше надавить бизнес вместо того, чтобы дать ему спокойно работать и наполнять бюджет.

"Украинским предприятиям сегодня нужны не новые сюрпризы от власти. Ему нужны понятные правила, стабильность и возможность планировать хотя бы на несколько месяцев вперед. Но власть так работать не умеет. Она думает исключительно о себе, своих потребностях и рейтингах. Поэтому бюджетные миллиарды тратятся на постоянные пиар-программы, которые будут приносить государству, а помогать будет, защитникам!”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал об инициативе отменить мобилизацию многодетным мужчинам.



