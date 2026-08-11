В Раде ошеломили новой инициативой власти: какие изменения готовят в мобилизации

Проблемы с мобилизацией в Украине нарастают. В Раде подчеркнули, что решать их власть не спешит, в то же время планирует максимально закрутить гайки украинцам.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал о новой инициативе властей – ограничении для уклонистов. По его словам, заявлениями пытаются "прощупать" общество и увидеть реакцию. Он отметил, что даже рассказывают о наличии законодательных инициатив в парламенте, которые должны фактически ограничить права людей.

При этом политик подчеркнул, что никто сегодня не говорит об ответственности ТЦК.

"Сегодня никто не хочет говорить об усилении наказания за то беспредел, который мы видим на улицах. Сегодня никто не хочет бороться с коррупцией, которая пронизала систему ТЦК и не только ТЦК, потому что всегда это кто-то крышует. Сегодня снова хотят затянуть гайки людям, работающим на предприятиях, потому что завтра хотят забрать часть бронирований”, — заметил народный депутат.

По его словам, бронь от мобилизации, по разным оценкам, потеряют от 15 до 30% людей. При этом подчеркнул, что никто не думает о том, а что завтра будет с Украиной, кто будет финансировать фронт.

"Ведь благодаря гениальной политике нашей власти мы с вами не видим реально денег от наших международных партнеров. И то, что сегодня армия получит зарплаты — это заслуга простых украинцев, которые работают, платят налоги и которые, несмотря на то безумное давление налогово и всех других правоохранительных органов, продолжают работать на государство", — отметил политик.

По мнению парламентария, прежде чем говорить об ограничениях для якобы уклоняющихся, нужно начинать с власти.

"Давайте сначала разберемся с теми вызовами, с которыми не хочет бороться и офис президента, и Верховная Рада, и Кабмин, потому что не принимаются те законопроекты, которые бы усилили уголовно-административную ответственность по ТЦК. Давайте все-таки увидим ту реформу, которую обещал и справедливости о справедливости, и здесь Зеленский, и Федоров, изменения ТЦК. справедливую мобилизацию и ответственность всех не приходится”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого "слетит" бронь от мобилизации.



