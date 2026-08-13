В Раде бьют тревогу из-за изменений в мобилизации: кого власти планируют отправить на фронт

На днях информационное пространство Украины взбудоражило предложение отменить отсрочки многодетным мужчинам, отправить на фронт женщин, у которых нет детей, и сообщение, что придется снижать мобилизационный возраст.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что это не случайно — такой информацией власти снова прощупывают реакцию общества.

"Но такие эксперименты сегодня крайне опасны. Когда предлагают мобилизовать многодетного отца, возникает простой вопрос: а кто будет обеспечивать его семью?! Может, власть выполнила предвыборное обещание и отдала государственные дачи в Конча-Заспе многодетным семьям?", — подчеркнул народный депутат.

Парламентарий убежден, что подобные эксперименты с обществом сегодня крайне вредны. По его словам, когда предлагают мобилизовать многодетного отца, кто должен задать простой вопрос: а кто будет обеспечивать их семьи. Политик подчеркнул, что прежде чем такое предлагать, может, власть уже выполнила свое предвыборное обещание и отдала государственные дачи в Конча-Заспе детям.

"А разговоры о мобилизации женщин просто подтолкнут их уехать из страны вместе с детьми, пока есть такая возможность!", — убежден политик.

Он напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, запрещающий принудительную женскую мобилизацию. И добавил, что нардепы будут блокировать инициативы власти, если они зайдут в Раду.

"Надеюсь, что и в монобольшинстве хватит здравого смысла и инстинкта самосохранения, чтобы не поддерживать такие решения!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Разумков рассказал о новых инициативах власти в вопросе мобилизации.



