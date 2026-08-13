В Раде бьют тревогу из-за изменений в мобилизации: кого власти планируют отправить на фронт

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Кречмаровская Наталия
На днях информационное пространство Украины взбудоражило предложение отменить отсрочки многодетным мужчинам, отправить на фронт женщин, у которых нет детей, и сообщение, что придется снижать мобилизационный возраст.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что это не случайно — такой информацией власти снова прощупывают реакцию общества.
Парламентарий убежден, что подобные эксперименты с обществом сегодня крайне вредны. По его словам, когда предлагают мобилизовать многодетного отца, кто должен задать простой вопрос: а кто будет обеспечивать их семьи. Политик подчеркнул, что прежде чем такое предлагать, может, власть уже выполнила свое предвыборное обещание и отдала государственные дачи в Конча-Заспе детям.
Он напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, запрещающий принудительную женскую мобилизацию. И добавил, что нардепы будут блокировать инициативы власти, если они зайдут в Раду.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Разумков рассказал о новых инициативах власти в вопросе мобилизации.