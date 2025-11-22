logo_ukra

Відразу в трьох областях просідає фронт, плюс два населені пункти під прапором РФ: деталі від DeepState
НОВИНИ

Відразу в трьох областях просідає фронт, плюс два населені пункти під прапором РФ: деталі від DeepState

DeepState зафіксував, що армія РФ захопила два села на Харківщині та просунулась у трьох областях

22 листопада 2025, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська окупували два села на Харківщині, а також мають низку поступів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту "DeepState".

Відразу в трьох областях просідає фронт, плюс два населені пункти під прапором РФ: деталі від DeepState

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, що російська загарбницька армія взяла під конроль населені пункти Одрадне та Бологівка на Харківщині. Крім того, ворог просунувся поблизу чотирьох сіл у трьох областях. 

Як стверджують аналітики, російська армія пройшла вперед поблизу Дворічанського на Харківщині, Красного Лиману на Донеччині й у Зеленому Гаю та Високому Запорізької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися у Покровську Донецької області та Степногірську Запорізької області. Про це повідомив український моніторинговий канал DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з Покровська продовжують надходити тривожні новини. Чому розраховувати на тривале утримання позицій у Покровську є нереалістичним? Які тепер два варіанти для ЗСУ відкриваються Покровськом? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію у Покровсько-Мирноградському напрямку, де українські війська продовжують виконувати заплановані завдання та утримувати оборону в умовах високої інтенсивності боїв. Під час поїздки в район Покровська він провів нараду з командуванням підрозділів, що діють у цьому секторі, щоб оцінити обстановку, погодити подальші дії та уточнити результати останніх операцій.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22784
