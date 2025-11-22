Відразу в трьох областях просідає фронт, плюс два населені пункти під прапором РФ: деталі від DeepState

Російські війська окупували два села на Харківщині, а також мають низку поступів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту "DeepState".

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, що російська загарбницька армія взяла під конроль населені пункти Одрадне та Бологівка на Харківщині. Крім того, ворог просунувся поблизу чотирьох сіл у трьох областях.

Як стверджують аналітики, російська армія пройшла вперед поблизу Дворічанського на Харківщині, Красного Лиману на Донеччині й у Зеленому Гаю та Високому Запорізької області.

