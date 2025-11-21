РФ продавливает оборону ВСУ сразу в двух городах: детали от DeepState

Российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил украинский мониторинговый канал DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики также отметили, что армия РФ продвинулась вблизи Владимировки и Шахматного в Донецкой области.

По его словам, противник сохраняет значительную активность, однако слаженность украинских подразделений позволяет эффективно сдерживать атаки и стабилизировать ситуацию.



