Война с Россией РФ продавливает оборону ВСУ сразу в двух городах: детали от DeepState
НОВОСТИ

РФ продавливает оборону ВСУ сразу в двух городах: детали от DeepState

DeepState фиксирует, что враг продвинулся в Покровске и Степногорске

21 ноября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил украинский мониторинговый канал DeepState.

РФ продавливает оборону ВСУ сразу в двух городах: детали от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики также отметили, что армия РФ продвинулась вблизи Владимировки и Шахматного в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – с Покровска продолжают поступать тревожные новости. Почему рассчитывать на длительное удержание позиций в Покровске нереалистично? Какие теперь два варианта для ВСУ открываются по Покровску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.                                     

Ранее "Комментарии" писали – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации в Покровско-Мирноградском направлении, где украинские войска продолжают выполнять запланированные задачи и удерживать оборону в условиях высокой интенсивности боев. Во время поездки в район Покровска он провел совещание с командованием действующих в этом секторе подразделений, чтобы оценить обстановку, согласовать дальнейшие действия и уточнить результаты последних операций.

По его словам, противник сохраняет значительную активность, однако слаженность украинских подразделений позволяет эффективно сдерживать атаки и стабилизировать ситуацию. 




