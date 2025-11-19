DeepState назвал две области, где ситуация критическая: россияне продолжают двигаться вперед

Российские оккупационные войска продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что враг продвинулся в Новоспасском, Щербиновке Донецкой области, а также вблизи Веселого, Высокого и Затишья Запорожской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – ряд западных СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в среду в рамках попытки его администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

Отмечается, что два чиновника сообщили, что министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также с высокопоставленными представителями военных и промышленных кругов. Кроме того, позже Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками.



