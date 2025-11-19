DeepState назвав дві області, де ситуація критична: росіяни продовжують рухатися вперед

Російські окупаційні війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що ворог просунувся у Новоспаському, Щербинівці Донецької області, а також поблизу Веселого, Високого та Затишшя Запорізької області.

