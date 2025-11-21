РФ продавлює оборону ЗСУ одразу у двох містах: деталі від DeepState

Російські загарбницькі війська просунулися у Покровську Донецької області та Степногірську Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив український моніторинговий канал DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики також зазначили, що армія РФ просунулась поблизу Володимирівки та Шахматного на Донеччині.

За його словами, противник зберігає значну активність, проте злагодженість українських підрозділів дозволяє ефективно стримувати атаки та стабілізувати ситуацію.



