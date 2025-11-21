logo_ukra

РФ продавлює оборону ЗСУ одразу у двох містах: деталі від DeepState

DeepState фіксує, що ворог просунувся в Покровську та Степногірську

21 листопада 2025, 13:05
Автор:
Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська просунулися у Покровську Донецької області та Степногірську Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив український моніторинговий канал DeepState.

РФ продавлює оборону ЗСУ одразу у двох містах: деталі від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики також зазначили, що армія РФ просунулась поблизу Володимирівки та Шахматного на Донеччині.   

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з Покровська продовжують надходити тривожні новини. Чому розраховувати на тривале утримання позицій у Покровську є нереалістичним? Які тепер два варіанти для ЗСУ відкриваються Покровськом? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.                                               

Раніше "Коментарі" писали – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію у Покровсько-Мирноградському напрямку, де українські війська продовжують виконувати заплановані завдання та утримувати оборону в умовах високої інтенсивності боїв. Під час поїздки в район Покровська він провів нараду з командуванням підрозділів, що діють у цьому секторі, щоб оцінити обстановку, погодити подальші дії та уточнити результати останніх операцій.

За його словами, противник зберігає значну активність, проте злагодженість українських підрозділів дозволяє ефективно стримувати атаки та стабілізувати ситуацію.




