Сырский назвал цифру потерь россиян на Покровском направлении
Сырский назвал цифру потерь россиян на Покровском направлении

Украинские силы продолжают сдерживать интенсивное наступление россиян на Покровском направлении, где Сырский отчитался о стабилизации ситуации и значительных потерях врага

19 ноября 2025, 22:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации в Покровско-Мирноградском направлении, где украинские войска продолжают выполнять запланированные задачи и удерживать оборону в условиях высокой интенсивности боев. Во время поездки в район Покровска он провел совещание с командованием действующих в этом секторе подразделений, чтобы оценить обстановку, согласовать дальнейшие действия и уточнить результаты последних операций.

Потери врага на Покровском направлении

По его словам, противник сохраняет значительную активность, однако слаженность украинских подразделений позволяет эффективно сдерживать атаки и стабилизировать ситуацию. В ходе координационной встречи особое внимание было уделено оборонным, поисково-ударным и штурмовым действиям, определили их порядок на ближайший период, а также потребности войск в дополнительных средствах поражения. Сырский подчеркнул, что первоочередное обеспечение этих потребностей уже поручено ответственным структурам.

Также речь идет об усилении постоянства украинской логистики и проведении мероприятий, направленных на усложнение поставок российских сил. По словам Главнокомандующего, украинские подразделения обнаруживают и уничтожают противника как во время передвижения, так и в районах его скопления, продолжая наносить существенные потери.

За предыдущие четыре дня на Покровском направлении российские силы потеряли 487 военных, из которых 350 — безвозвратно. К тому же, украинские подразделения пополнили "обменный фонд", взяв в плен новых российских военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в сети появилась позиция, которую активно распространяет телеграмм-канал "Николаевский Ванек", где отмечают, что разговоры о возможных уступках со стороны России и ее готовности отдать захваченные территории — это лишь информационные вбросы, не имеющие ничего общего с реальными намерениями Кремля. По словам автора, даже люди, не вовлеченные в переговорные процессы, понимают: российская сторона не планирует возвращать оккупированное и продолжает продвижение вглубь украинской территории не ради "Донбасса", а с целью захватить как можно больше.



Источник: https://t.me/osirskiy/1318
