Сырский назвал цифру потерь россиян на Покровском направлении

Ткачова Марія
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации в Покровско-Мирноградском направлении, где украинские войска продолжают выполнять запланированные задачи и удерживать оборону в условиях высокой интенсивности боев. Во время поездки в район Покровска он провел совещание с командованием действующих в этом секторе подразделений, чтобы оценить обстановку, согласовать дальнейшие действия и уточнить результаты последних операций.
Потери врага на Покровском направлении
По его словам, противник сохраняет значительную активность, однако слаженность украинских подразделений позволяет эффективно сдерживать атаки и стабилизировать ситуацию. В ходе координационной встречи особое внимание было уделено оборонным, поисково-ударным и штурмовым действиям, определили их порядок на ближайший период, а также потребности войск в дополнительных средствах поражения. Сырский подчеркнул, что первоочередное обеспечение этих потребностей уже поручено ответственным структурам.
Также речь идет об усилении постоянства украинской логистики и проведении мероприятий, направленных на усложнение поставок российских сил. По словам Главнокомандующего, украинские подразделения обнаруживают и уничтожают противника как во время передвижения, так и в районах его скопления, продолжая наносить существенные потери.
За предыдущие четыре дня на Покровском направлении российские силы потеряли 487 военных, из которых 350 — безвозвратно. К тому же, украинские подразделения пополнили "обменный фонд", взяв в плен новых российских военных.