Миколаївський Ваньок прокоментував чи дійсно Росія здатна піти на територіальні поступки
Миколаївський Ваньок прокоментував чи дійсно Росія здатна піти на територіальні поступки

У мережі поширили заяву про те, що розмови щодо можливих поступок чи «домовленостей» з Росією є лише інформаційними вкидами, тоді як реальні наміри Кремля — подальший наступ і захоплення нових територій

19 листопада 2025, 22:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У мережі з’явилася позиція, яку активно поширює телеграм-канал "Николаевский Ванек", де зазначають, що розмови про можливі поступки з боку Росії та її готовність віддати захоплені території — це лише інформаційні вкиди, що не мають нічого спільного з реальними намірами Кремля. За словами автора, навіть люди, які не залучені до переговорних процесів, розуміють: російська сторона не планує повертати окуповане й продовжує просування вглиб української території не заради "Донбасу", а з метою захопити якомога більше.

Миколаївський Ваньок прокоментував чи дійсно Росія здатна піти на територіальні поступки

Територіальні поступки з боку Росії

У дописі наголошується, що будь-які згадки про "домовленості" або "компроміси" потрібні лише для створення хибної ілюзії мирного процесу. Натомість єдина тема, щодо якої, на думку автора, з Росією можна та потрібно вести діалог зараз, — це обміни полоненими. Він підкреслює, що Україна повернула значну кількість військових у межах обмінів цього року, тоді як Росія зацікавлена у поповненні своєї армії й не відмовиться від додаткового "ресурсу".

Автор допису вважає, що до моменту стабілізації ситуації на фронті жодних реальних домовленостей, які могли б бути позитивними або хоча б нейтральними для України, не існуватиме, адже Росія продовжує вести наступ і не демонструє наміру зупинятися.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який відкриває шлях до фактичної конфіскації житла українців на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Документ дозволяє російській владі визнавати майно "бездоглядним" і передавати його у власність держави, а згодом — іншим людям або представникам окупаційних адміністрацій.



Джерело: https://t.me/vanek_nikolaev/37498
