РФ узаконила відбір української нерухомості

Ткачова Марія
Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який відкриває шлях до фактичної конфіскації житла українців на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Документ дозволяє російській владі визнавати майно "бездоглядним" і передавати його у власність держави, а згодом — іншим людям або представникам окупаційних адміністрацій.
Життя українців в окупації
За запропонованими правилами, будинки, квартири та кімнати, які російські структури вважають такими, що мають ознаки "безхазяйного майна", переходять у власність так званих "нових регіонів" РФ. Після цього російські чиновники зможуть передавати ці об’єкти місцевим мешканцям, які втратили житло або не можуть у ньому проживати через наслідки бойових дій чи оголошені Москвою "акти агресії проти РФ".
Окупаційні адміністрації отримують і додаткові повноваження: вони матимуть право передавати конфісковану українську нерухомість у користування росіянам за договорами найму або соціального найму, а також розміщувати там місцевих жителів, яких вони вважають такими, що потребують житла.