Війна з Росією РФ узаконила відбір української нерухомості
РФ узаконила відбір української нерухомості

Росія ухвалила закон, який дозволяє конфісковувати житло українців на окупованих територіях і передавати його у власність держави та лояльних до окупаційної влади осіб

19 листопада 2025, 21:23
Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який відкриває шлях до фактичної конфіскації житла українців на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Документ дозволяє російській владі визнавати майно "бездоглядним" і передавати його у власність держави, а згодом — іншим людям або представникам окупаційних адміністрацій.

РФ узаконила відбір української нерухомості

Життя українців в окупації

За запропонованими правилами, будинки, квартири та кімнати, які російські структури вважають такими, що мають ознаки "безхазяйного майна", переходять у власність так званих "нових регіонів" РФ. Після цього російські чиновники зможуть передавати ці об’єкти місцевим мешканцям, які втратили житло або не можуть у ньому проживати через наслідки бойових дій чи оголошені Москвою "акти агресії проти РФ".

Окупаційні адміністрації отримують і додаткові повноваження: вони матимуть право передавати конфісковану українську нерухомість у користування росіянам за договорами найму або соціального найму, а також розміщувати там місцевих жителів, яких вони вважають такими, що потребують житла.

Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru
