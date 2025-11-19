РФ узаконила отбор украинской недвижимости

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, открывающий путь к фактической конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ позволяет российским властям признавать имущество "безнадзорным" и передавать его в собственность государства, а впоследствии другим людям или представителям оккупационных администраций.

Жизнь украинцев в оккупации

По предложенным правилам дома, квартиры и комнаты, которые российские структуры считают имеющими признаки "бесхозяйного имущества", переходят в собственность так называемых "новых регионов" РФ. После этого российские чиновники смогут передавать эти объекты местным жителям, которые потеряли жилье или не могут в нем проживать из-за последствий боевых действий или объявленные Москвой "акты агрессии против РФ".

Оккупационные администрации получают и дополнительные полномочия: они будут иметь право передавать конфискованную украинскую недвижимость в пользование россиянам по договорам найма или социального найма, а также размещать там местных жителей, которых они считают нуждающимися в жилье.

