Роналду у Білому домі: момент, який змусив Трампа позмагатися за популярність

Ткачова Марія
На офіційній сторінці Білого дому з’явилося відео, на якому Дональд Трамп зустрічається з Кріштіану Роналду під час урочистої вечері у Вашингтоні. Поруч із ними були Ілон Маск, президент ФІФА Джанні Інфантіно, Джорджина Родрігес та інші впливові гості, які стали частиною велелюдного прийому з високим медійним резонансом.
Роналду в Білому домі
Роналду, який завжди привертає до себе увагу, встиг зробити селфі з ключовими фігурами вечора, включно з Маском. Трамп у своєму зверненні пожартував, що його 19-річний син Беррон — давній шанувальник португальського футболіста, тож знайомство з кумиром, за його словами, підняло авторитет батька в очах сина.
Зустріч викликала особливу цікавість на тлі недавніх висловлювань Роналду в інтерв’ю Пірсу Моргану. Тоді футболіст заявив, що вважає себе найвідомішою людиною у світі й переконаний, що навіть президент США поступається йому за рівнем впізнаваності. Він наголошував, що його ім’я знають у будь-якій країні та "на будь-якому острові".
У цьому контексті спільне відео з Білим домом стало ще одним приводом для глобальних обговорень навколо статусу Роналду, який наступного року планує завершити свою спортивну кар’єру.