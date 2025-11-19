logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Ринок РФ злетів на новинах про секретний план Трампа для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Ринок РФ злетів на новинах про секретний план Трампа для України

Російський ринок акцій різко зріс після повідомлень про нібито «секретний план» Трампа щодо врегулювання війни в Україні

19 листопада 2025, 20:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський ринок акцій різко зріс після появи повідомлень про те, що команда Дональда Трампа нібито у закритому режимі опрацьовує з Москвою план врегулювання війни проти України. За даними американських медіа, у Вашингтоні допускають, що документ можуть погодити вже до кінця листопада, що учасники ринку сприйняли як можливий сигнал про майбутнє пом’якшення санкцій.

Ринок РФ злетів на новинах про секретний план Трампа для України

Реакція Росії щодо секретного плану Трампа

Індекс Московської біржі у середу зростав більш ніж на 4% і піднімався до 2669 пунктів — це найвищий показник за останній місяць. Акції великих російських корпорацій рухалися в одному напрямку: папери "Сбера" додали близько 2,5%, "Газпрому" — майже 4%, "Лукойла", "Роснефти" та "Новатэка" — понад 4%. Помітний стрибок зафіксували й у металургії: акції "Северстали" підскочили більш ніж на 5%, "Татнефти" — приблизно на 7%.

Ринкове зростання пов’язують із реакцією інвесторів на інформацію про нібито готовий проєкт із 28 пунктів, який готували представник США Стівен Уіткофф та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. За даними ЗМІ, Дмитрієв відвідував Вашингтон близько місяця тому, що розглядають як частину кулуарних консультацій.

У команді Трампа цей документ називають потенційним проривом і припускають, що остаточні домовленості можуть з’явитися вже найближчими днями. За інформацією джерел, США планують представити свою пропозицію і Києву, і європейським столицям як уже сформовану позицію Вашингтона.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення щодо тимчасового керівництва двох ключових міністерств після відставок, підтриманих парламентом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru
Теги:

Новини

Всі новини