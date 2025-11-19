Ринок РФ злетів на новинах про секретний план Трампа для України

Російський ринок акцій різко зріс після появи повідомлень про те, що команда Дональда Трампа нібито у закритому режимі опрацьовує з Москвою план врегулювання війни проти України. За даними американських медіа, у Вашингтоні допускають, що документ можуть погодити вже до кінця листопада, що учасники ринку сприйняли як можливий сигнал про майбутнє пом’якшення санкцій.

Реакція Росії щодо секретного плану Трампа

Індекс Московської біржі у середу зростав більш ніж на 4% і піднімався до 2669 пунктів — це найвищий показник за останній місяць. Акції великих російських корпорацій рухалися в одному напрямку: папери "Сбера" додали близько 2,5%, "Газпрому" — майже 4%, "Лукойла", "Роснефти" та "Новатэка" — понад 4%. Помітний стрибок зафіксували й у металургії: акції "Северстали" підскочили більш ніж на 5%, "Татнефти" — приблизно на 7%.

Ринкове зростання пов’язують із реакцією інвесторів на інформацію про нібито готовий проєкт із 28 пунктів, який готували представник США Стівен Уіткофф та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. За даними ЗМІ, Дмитрієв відвідував Вашингтон близько місяця тому, що розглядають як частину кулуарних консультацій.

У команді Трампа цей документ називають потенційним проривом і припускають, що остаточні домовленості можуть з’явитися вже найближчими днями. За інформацією джерел, США планують представити свою пропозицію і Києву, і європейським столицям як уже сформовану позицію Вашингтона.

