Рынок РФ взлетел на новостях о секретном плане Трампа для Украины
НОВОСТИ

Рынок РФ взлетел на новостях о секретном плане Трампа для Украины

Российский рынок акций резко вырос после сообщений о якобы «секретном плане» Трампа по урегулированию войны в Украине

19 ноября 2025, 20:47
Ткачова Марія

Российский рынок акций резко вырос после появления сообщений о том, что команда Дональда Трампа якобы в закрытом режиме прорабатывает с Москвой план урегулирования войны против Украины. По данным американских медиа, в Вашингтоне допускают, что документ могут согласовать уже до конца ноября, что участники рынка восприняли как возможный сигнал о предстоящем смягчении санкций.

Рынок РФ взлетел на новостях о секретном плане Трампа для Украины

Реакция России по поводу секретного плана Трампа

Индекс Московской биржи в среду рос более чем на 4% и поднимался до 2669 пунктов – это самый высокий показатель за последний месяц. Акции крупных российских корпораций двигались в одном направлении: бумаги "Сбера" прибавили около 2,5%, "Газпрому" — почти 4%, "Лукойла", "Роснефти" и "Новатэка" — более 4%. Заметный скачок зафиксировали и в металлургии: акции Северстали подскочили более чем на 5%, Татнефти — примерно на 7%.

Рыночный рост связывают с реакцией инвесторов на информацию о якобы готовом проекте из 28 пунктов, который готовили представитель США Стивен Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По данным СМИ, Дмитриев посещал Вашингтон около месяца назад, рассматриваемого как часть кулуарных консультаций.

В команде Трампа этот документ называют потенциальным прорывом и предполагают, что окончательные договоренности могут появиться в ближайшие дни. По информации источников, США планируют представить свое предложение и Киеву, и европейским столицам как уже сложившуюся позицию Вашингтона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кабинет Министров принял кадровые решения относительно временного руководства двух ключевых министерств после отставок, поддержанных парламентом.



https://t.me/moscowtimes_ru
