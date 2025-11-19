Роналду в Белом доме: момент, заставивший Трампа посоревноваться за популярность

На официальной странице Белого дома появилось видео, на котором Дональд Трамп встречается с Криштиану Роналду во время торжественного ужина в Вашингтоне. Рядом с ними находились Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, Джорджина Родригес и другие влиятельные гости, ставшие частью многолюдного приема с высоким медийным резонансом.

Роналду в Белом доме

Роналду, который всегда привлекает к себе внимание, успел сделать селфи с ключевыми фигурами вечера, включая Маск. Трамп в своем обращении пошутил, что его 19-летний сын Беррон — давний поклонник португальского футболиста, и знакомство с кумиром, по его словам, подняло авторитет отца в глазах сына.

Встреча вызвала особое любопытство на фоне недавних высказываний Роналду в интервью Пирсу Моргану. Тогда футболист заявил, что считает себя самым известным человеком в мире и убежден, что даже президент США уступает ему по узнаваемости. Он отмечал, что его имя знают в любой стране и "на любом острове".

В этом контексте совместное видео с Белым домом стало еще одним поводом для глобальных обсуждений вокруг статуса Роналду, который в следующем году планирует завершить свою спортивную карьеру.

