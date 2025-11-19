Николаевский Ваньок прокомментировал действительно ли Россия способна пойти на территориальные уступки

В сети появилась позиция, активно распространяемая телеграмм-каналом "Николаевский Ванек", где отмечают, что разговоры о возможных уступках со стороны России и ее готовности отдать захваченные территории — это лишь информационные вбросы, не имеющие ничего общего с реальными намерениями Кремля. По словам автора, даже люди, не вовлеченные в переговорные процессы, понимают: российская сторона не планирует возвращать оккупированное и продолжает продвижение вглубь украинской территории не ради "Донбасса", а с целью захватить как можно больше.

Территориальные уступки со стороны России

В сообщении отмечается, что любые упоминания о "договоренности" или "компромиссах" нужны только для создания ложной иллюзии мирного процесса. Однако единственная тема, по которой, по мнению автора, с Россией можно и нужно вести диалог сейчас, — это обмены пленными. Он подчеркивает, что Украина вернула значительное количество военных в рамках обменов в этом году, в то время как Россия заинтересована в пополнении своей армии и не откажется от дополнительного "ресурса".

Автор сообщения считает, что до момента стабилизации ситуации на фронте никаких реальных договоренностей, которые могли бы быть положительными или хотя бы нейтральными для Украины, не будет существовать, ведь Россия продолжает вести наступление и не демонстрирует намерения останавливаться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, открывающий путь к фактической конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ позволяет российским властям признавать имущество "безнадзорным" и передавать его в собственность государства, а впоследствии другим людям или представителям оккупационных администраций.