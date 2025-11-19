Сирський назвав цифру втрат росіян на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, де українські війська продовжують виконувати заплановані завдання та утримувати оборону в умовах високої інтенсивності боїв. Під час поїздки в район Покровська він провів нараду з командуванням підрозділів, які діють у цьому секторі, щоб оцінити обстановку, узгодити подальші дії й уточнити результати останніх операцій.

Втрати ворога на Покровському напрямку

За його словами, противник зберігає значну активність, однак злагодженість українських підрозділів дозволяє ефективно стримувати атаки й стабілізувати ситуацію. Під час координаційної зустрічі окрему увагу приділили оборонним, пошуково-ударним і штурмовим діям, визначили їхній порядок на найближчий період, а також потреби військ у додаткових засобах ураження. Сирський наголосив, що першочергове забезпечення цих потреб уже доручено відповідальним структурам.

Також йдеться про посилення сталості української логістики та проведення заходів, спрямованих на ускладнення постачання російських сил. За словами Головнокомандувача, українські підрозділи виявляють і знищують противника як під час пересування, так і в районах його скупчення, продовжуючи завдавати суттєвих втрат.

За попередні чотири доби на Покровському напрямку російські сили втратили 487 військових, із яких 350 — безповоротно. До того ж українські підрозділи поповнили "обмінний фонд", взявши в полон нових російських військових.

