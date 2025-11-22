Сразу в трех областях проседает фронт, плюс два населенных пункта под флагом РФ: детали от DeepState

Российские войска оккупировали два села в Харьковской области, а также имеют ряд продвижений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта "DeepState".

Наступление России. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, российская захватническая армия взяла под контроль населенные пункты Отрадное и Бологовка на Харьковщине. Кроме того, враг продвинулся вблизи четырех сел в трех областях.

Как утверждают аналитики, российская армия прошла вперед вблизи Двуречанского на Харьковщине, Красного Лимана в Донецкой области и в Зеленом Гаю и Высоком Запорожской области.

