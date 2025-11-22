logo

Главная Новости Общество Война с Россией Сразу в трех областях проседает фронт, плюс два населенных пункта под флагом РФ: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Сразу в трех областях проседает фронт, плюс два населенных пункта под флагом РФ: детали от DeepState

DeepState зафиксировал, что армия РФ захватила два села на Харьковщине и продвинулась в трех областях

22 ноября 2025, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска оккупировали два села в Харьковской области, а также имеют ряд продвижений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта "DeepState".

Сразу в трех областях проседает фронт, плюс два населенных пункта под флагом РФ: детали от DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, российская захватническая армия взяла под контроль населенные пункты Отрадное и Бологовка на Харьковщине. Кроме того, враг продвинулся вблизи четырех сел в трех областях.

Как утверждают аналитики, российская армия прошла вперед вблизи Двуречанского на Харьковщине, Красного Лимана в Донецкой области и в Зеленом Гаю и Высоком Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый канал DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – с Покровска продолжают поступать тревожные новости. Почему рассчитывать на длительное удержание позиций в Покровске нереалистично? Какие теперь два варианта для ВСУ открываются по Покровску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации в Покровско-Мирноградском направлении, где украинские войска продолжают выполнять запланированные задачи и удерживать оборону в условиях высокой интенсивности боев. Во время поездки в район Покровска он провел совещание с командованием действующих в этом секторе подразделений, чтобы оценить обстановку, согласовать дальнейшие действия и уточнить результаты последних операций.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22784
